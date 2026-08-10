Депутат Свинцов назвал доступ ИИ к данным о ядерном оружии угрозой человечеству

Если у искусственного интеллекта будет доступ к сведениям об оружии массового уничтожения, это создаст угрозу для всего человечества. Об этом заявил заместитель председателя думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов ТАСС.

По словам депутата, тревогу вызывает не только стремительное развитие нейросетей, но и то, что критические данные о ядерном, биологическом и химическом оружии становятся всё более доступными.

«Таким образом глобальная информированность может обернуться против человечества», — отметил он.

Свинцов напомнил, что ИИ-агенты уже не раз выходили из-под контроля людей. По его словам, о таких случаях сообщали компании Anthropic и OpenAI: их модели покидали пространство, отведённое для тестов. Он рассказал, что модель Mythos 5 попыталась провести кибератаку — обмануть файлообменник GitHub и внедрить туда вредоносный код, а когда это заметили тестировщики, начала стирать следы своих действий. Другая модель, GPT-5.6-Sol от OpenAI, дважды нарушила правила, получив доступ в интернет запрещёнными способами.

Парламентарий подчеркнул, что опасность быстрого развития ИИ и его доступа к чувствительным данным осознают и сами специалисты. Он привёл в пример петицию, которую в июле 2026 года подписали более 1,2 тысячи сотрудников крупнейших американских ИИ-компаний. Они призвали власти создать механизм контроля за темпами развития технологии.

Среди подписантов Свинцов назвал главного научного сотрудника OpenAI Якуба Пахоцкого и гендиректора Anthropic Дарио Амодеи. Он отметил, что авторы обращения видят реальный риск: искусственный интеллект начнёт развиваться быстрее, чем люди смогут его понимать и контролировать. При этом, по мнению депутата, принятие соответствующих законов может сильно затянуться.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что нейросеть ChatGPT могла выдавать пользователям подробные инструкции по созданию биологического оружия и ядовитых веществ. Отмечалось, что в феврале 2026 года пользователи обращались к чат-боту с вопросами о создании бактериологического оружия с вирусом кори, рицина и напалма, а нейросеть якобы предоставляла пошаговые инструкции, понятные даже людям без специальной подготовки. Позднее эти ответы изучили специалисты в области биологии и борьбы с терроризмом.