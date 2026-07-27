Нейросеть ChatGPT могла выдавать пользователям подробные инструкции по созданию биологического оружия и ядовитых веществ. По данным The Wall Street Journal, такие ответы были получены в ходе проверки запросов к искусственному интеллекту.

В феврале 2026 года пользователи обращались к ChatGPT с вопросами о создании бактериологического оружия с вирусом кори, рицина и напалма. В ответ нейросеть якобы предоставляла пошаговые инструкции, которые могли быть понятны даже людям без специальной подготовки.

Позднее специалисты в области биологии и борьбы с терроризмом изучили ответы чат-бота и оценили их как потенциально опасные из-за высокой точности и доступности информации.

Ранее Life.ru писал, что запросы россиян к китайской нейросети DeepSeek оказались в открытом доступе в Google. Кто-то в деталях описал нейросети свои переживания из-за сухого ответа «ок» в личной переписке. Пользователь признался, что потратил полчаса на мучительные попытки интерпретировать сообщение, в котором не было ни восклицательного знака, ни смайла.