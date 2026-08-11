Август на тарелке: Шеф назвал продукты, которые нужно успеть попробовать в последний летний месяц

Август — один из самых богатых месяцев с точки зрения сезонных продуктов. Именно сейчас многие овощи, ягоды и грибы достигают естественной зрелости: они обладают наиболее насыщенным вкусом, ароматом и зачастую не требуют сложной кулинарной обработки. Поэтому конец лета — лучшее время, чтобы строить рацион вокруг сезонных локальных продуктов, рассказал Life.ru бренд-шеф сети семейных ресторанов «Ботаника» Александр Быков.

Лисички — один из главных символов августа. Их сезон относительно короткий, поэтому многие шеф-повара стараются максимально использовать эти грибы именно сейчас. Лисички ценят не только за характерный вкус, но и за универсальность: они хорошо сочетаются с молодым картофелем, мясом, пастой, пиццей и сливочными соусами.

Не менее важный продукт сезона — молодой картофель. Благодаря тонкой кожице его часто готовят целиком, практически не очищая, чтобы сохранить вкус и текстуру. Простые сочетания с зеленью, сливочным маслом или сезонными грибами зачастую оказываются удачнее сложных рецептов.

Отдельное место в августовском меню занимает арбуз. Несмотря на то что большинство воспринимает его исключительно как десерт, современная гастрономия давно вышла за эти рамки. Арбуз хорошо работает в несладких блюдах: его сочность и лёгкая сладость удачно сочетаются с солоноватыми сырами, свежей зеленью, орехами, томатами и кислыми заправками. Благодаря высокому содержанию воды он также остаётся одним из самых популярных продуктов для жаркой погоды.

Ещё один продукт, который многие недооценивают, — молодая тыква. В отличие от осенних сортов, она обладает более нежной мякотью и деликатным вкусом, поэтому подходит не только для крем-супов, но и для горячих блюд, пасты, овощных гарниров и даже лёгких карри.

Август — это и сезон по-настоящему ароматной дыни. Она хороша не только сама по себе, но и в составе прохладительных напитков, сорбетов, салатов и десертов. Особенно интересно дыня сочетается с кисломолочными продуктами, цитрусами и свежей мятой.

Именно сейчас наступает лучшее время для спелых томатов. Августовские томаты отличаются выраженной сладостью, насыщенным вкусом и ароматом, поэтому зачастую не требуют практически никаких дополнений — достаточно хорошего оливкового масла, соли и свежей зелени.

Завершает список сезонная зелень — базилик, тархун, укроп, петрушка, кинза и мята. В конце лета она особенно ароматна и помогает раскрывать вкус основных ингредиентов, не перегружая блюда специями.

Главное правило августа — не усложнять сезонные продукты. Когда ингредиент находится на пике зрелости, ему чаще всего достаточно минимальной обработки, чтобы раскрыть свой вкус.

В августе, при формировании сезонного меню, я отдаю предпочтение блюдам с лисичками, молодой тыквой и арбузом, тем самым показав, как привычные сезонные продукты могут по-новому раскрыться в современной гастрономии. Август длится всего несколько недель, поэтому именно сейчас стоит максимально использовать сезонные продукты — не только ради разнообразия рациона, но и потому, что именно в этот период они раскрывают свой вкус лучше всего. Александр Быков Бренд-шеф сети семейных ресторанов «Ботаника»

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