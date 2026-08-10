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Регион
10 августа, 16:18

В Петербурге осудили главу производства после отравления 29 детей едой в саду

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Гендиректора ООО «РУТСИ» Анну Лепкович приговорили к двум годам колонии общего режима по делу о массовом отравлении воспитанников частного детсада «Дельфин». Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд установил, что в июле 2024 года руководитель компании допустила нарушения санитарно-эпидемиологических требований на производстве. В учреждение поставили замороженное куриное филе, которое не соответствовало нормам безопасности по микробиологическим показателям.

При приготовлении продукция оказалась заражена бактерией рода Salmonella. В результате заболели не менее 29 детей. Лепкович признала вину. Кроме того, ей на полтора года запретили занимать должности, связанные с производством и поставкой пищевой продукции. Отбывание наказания отсрочили до того момента, когда ребёнку Лепкович 2021 года рождения исполнится 14 лет.

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В конце июня в Астрахани возбудили дело после массового отравления готовой едой из местного гастронома. В больницы попали 14 человек, одна женщина скончалась.

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Николь Вербер
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