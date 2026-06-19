В элитном детсаду списали отёк Квинке на укус комара и не вызвали ребёнку скорую

В Энгельсе Саратовской области двухлетний ребёнок два часа мучился от отёка Квинке в элитном детском саду. Воспитательница приняла это за обычную аллергию и не вызвала скорую. Об инциденте рассказали в Telegram-канале Baza.

Когда мама пришла забирать сына, она увидела, что у него распухшее и побагровевшее лицо. Она сразу поняла, что это отёк Квинке, схватила ребёнка и поехала в ближайшую клинику. Оттуда малыша срочно госпитализировали в детскую больницу и стабилизировали гормональными препаратами. Врачи считают, что причиной стал укус комара. В таком состоянии ребёнок пробыл около двух часов.

Когда сыну стало лучше, мать пришла разбираться с руководством сада Bembi. Она спросила, почему воспитатели не заметили опасную реакцию, не вызвали скорую и не позвонили ей. Сначала директор признал, что воспитатель ошиблась, но потом отказался от своих слов.

Женщина возмущена, что сад, который позиционирует себя как элитный и берёт 26 тысяч рублей в месяц, не может обеспечить безопасность ребёнка и даже позвонить родителям в экстренной ситуации. Она обратилась в полицию. В саду комментировать ситуацию отказались. Полиция проводит проверку.

Ранее в детском саду Уссурийска пострадал пятилетний мальчик. Мама забрала сына из группы «Радуга» и заметила у него синяк на лице. Воспитатель не смогла объяснить, откуда он взялся. Позже в больнице ребёнку диагностировали ушиб головы и сотрясение мозга. Заведующая отказывается показывать записи с камер за тот день.