Газ в элитной квартире Ренаты Литвиной на Патриках могут отключить из-за долгов

Актриса Рената Литвинова залолжала за жилищно-коммунальные услуги в Москве. По данным SHOT, 59-летняя артистка третий месяц не оплачивает квитанции за элитную недвижимость в районе Патриарших прудов. Площадь этого объекта, приобретённого еще в 2009 году, составляет 96 квадратных метров.

Пени также капают по второй пустующей квартире на Фрунзенской набережной. Речь идёт о жилье площадью 85,5 «квадрата», которое на Литвинову переоформила её подруга Земфира*.

Общая сумма невыплат за две четырёхкомнатные квартиры пока не достигла критических значений и составляет около 30 тысяч рублей. Однако задолженность быстро увеличивается, и при отсутствии оплаты на этой неделе подачу газа могут приостановить, уточняет SHOT.

Предполагается, что знаменитость могла попросту забыть о рутинных платежах. Утверждается, что в Москве она появляется нечасто и преимущественно ради бьюти-процедур. Известно, что после февраля 2022 года звезда совершила 58 визитов в российские клиники. На уколы углекислого газа, инъекции плаценты рожениц и криотерапию было потрачено свыше миллиона рублей.

Уточняется также, что у Литвиновой в РФ остаётся бизнес — косметическая компания, которая приносит многомиллионные убытки.

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