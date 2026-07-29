Певица Земфира* завершила продажу всей своей недвижимости в России

Певица Земфира* окончательно распрощалась с недвижимым имуществом на территории России. По информации SHOT, артистка продала последний объект, находившийся в её собственности — коммерческое помещение (подвал) площадью 134 квадратных метра, расположенное на 5-й Магистральной улице в Москве.

Данное помещение находилось в собственности исполнительницы с 2007 года. Изначально артистка планировала организовать там собственную студию звукозаписи, однако после отъезда из страны объект оставался невостребованным. Сделка по продаже была закрыта несколько месяцев назад, и у помещения уже появился новый владелец, который успел заменить входную дверь на новую.

Продажа подвала стала финальной точкой в процессе избавления певицы от активов в РФ. Ранее, в 2023 году, Земфира* переоформила свою квартиру на Фрунзенской набережной на Ренату Литвинову, вместе с которой артистка проживает во Франции.

Несмотря на продажу недвижимости, финансовые связи с Россией сохраняются: по данным источников, у певицы остались сбережения на российских накопительных счетах, объём которых после начала СВО составлял более 30 миллионов рублей.

Ранее Госдума приняла закон, который предусматривает ограничения для осуждённых за нарушение законодательства об иноагентах. Среди них — запрет на использование ряда государственных услуг, регистрацию новых ИП и распоряжение недвижимостью.

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