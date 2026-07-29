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Регион
29 июля, 08:19

Певица Земфира* завершила продажу всей своей недвижимости в России

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Певица Земфира* окончательно распрощалась с недвижимым имуществом на территории России. По информации SHOT, артистка продала последний объект, находившийся в её собственности — коммерческое помещение (подвал) площадью 134 квадратных метра, расположенное на 5-й Магистральной улице в Москве.

Данное помещение находилось в собственности исполнительницы с 2007 года. Изначально артистка планировала организовать там собственную студию звукозаписи, однако после отъезда из страны объект оставался невостребованным. Сделка по продаже была закрыта несколько месяцев назад, и у помещения уже появился новый владелец, который успел заменить входную дверь на новую.

Продажа подвала стала финальной точкой в процессе избавления певицы от активов в РФ. Ранее, в 2023 году, Земфира* переоформила свою квартиру на Фрунзенской набережной на Ренату Литвинову, вместе с которой артистка проживает во Франции.

Несмотря на продажу недвижимости, финансовые связи с Россией сохраняются: по данным источников, у певицы остались сбережения на российских накопительных счетах, объём которых после начала СВО составлял более 30 миллионов рублей.

Суд в Москве 31 июля рассмотрит дело Слепакова* о нарушении закона об иноагентах
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Ранее Госдума приняла закон, который предусматривает ограничения для осуждённых за нарушение законодательства об иноагентах. Среди них — запрет на использование ряда государственных услуг, регистрацию новых ИП и распоряжение недвижимостью.

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* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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Дарья Денисова
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