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Регион
21 июля, 15:17

Суд в Москве 31 июля рассмотрит дело Слепакова* о нарушении закона об иноагентах

Обложка © РИА Новости / Владимир Песня

Обложка © РИА Новости / Владимир Песня

Мировой судья в Москве 31 июля проведёт заседание по уголовному делу комика Семёна Слепакова* о неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда, дело рассмотрит мировой судья судебного участка № 214 Ломоносовского района Москвы.

Слепакову* вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.

В Мосгорсуде уточнили, что производство будет проходить в заочном порядке. Ранее судом было принято решение рассматривать дело без участия обвиняемого.

СК предъявил обвинение комику Слепакову* и передал дело в суд
СК предъявил обвинение комику Слепакову* и передал дело в суд

Напомним, СК завершил расследование против Семёна Слепакова*, которому заочно предъявлено обвинение в уклонении от обязанностей иноагента. Он объявлен в розыск и заочно арестован за публикацию материалов без маркировки.

Семён Слепаков* — российский комик, музыкант, сценарист, продюсер и автор-исполнитель сатирических песен. Широкую известность получил как капитан команды КВН «Сборная Пятигорска», затем занялся продюсированием юмористических проектов. Выпустил множество популярных музыкальных номеров с сатирой на общественно-политические и бытовые темы. После начала СВО покинул Россию и живёт за границей. В 2023 году Минюст РФ включил Слепакова* в реестр иностранных агентов.

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* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Дарья Денисова
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