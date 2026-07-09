СК предъявил обвинение комику Слепакову* и передал дело в суд

Следственный комитет предъявил обвинения комику Семёну Слепакову*. О передаче материалов в суд сообщили в пресс-службе столичного главка СК.

Сотрудники правоохранительных органов выявили противоправные действия фигуранта в ходе совместной работы. По версии следствия, ранее его дважды за год привлекали к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ.

Несмотря на это, находясь за пределами России, юморист распространил в соцсети публикации без положенной маркировки. Он не указал, что эти материалы созданы лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Фигуранту вменяют преступление по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. По ходатайству ведомства суд также заочно избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент артист объявлен в розыск.

В СК подчеркнули: собраны доказательства, изобличающие обвиняемого в инкриминируемом деянии. В связи с этим уголовное дело передано для направления в судебную инстанцию.

Семён Слепаков* — российский комик, музыкант, сценарист, продюсер и автор-исполнитель сатирических песен. Широкую известность получил как капитан команды КВН «Сборная Пятигорска», затем занялся продюсированием юмористических проектов. Выпустил множество популярных музыкальных номеров с сатирой на общественно-политические и бытовые темы. После начала специальной военной операции на Украине покинул Россию и живёт за границей. В 2023 году Минюст РФ включил Слепакова* в реестр иностранных агентов.

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