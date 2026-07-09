Суд в Москве заочно приговорил Льва Пономарёва* к 5,5 года колонии

Хорошёвский суд Москвы назначил правозащитнику Льву Пономарёву* 5 лет и 6 месяцев лишения свободы заочно. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания.

Отбывать наказание фигуранту предстоит в исправительной колонии общего режима. Срок начнут исчислять с момента экстрадиции или задержания мужчины на российской территории.

Основанием для преследования послужили два эпизода. Первый касается руководства «Институтом Андрея Сахарова»**. Второй связан с отсутствием маркировки иноагента в публикациях активиста в соцсетях.

Судья также наложила запрет на администрирование интернет-ресурсов в течение 9 лет. Это дополнительное ограничение вступит в силу после основного наказания.

Ранее представитель прокуратуры запрашивал для обвиняемого 6 лет и 5 месяцев колонии. Таким образом, суд несколько смягчил предложенную меру.

Известно, что сейчас правозащитник находится за границей. Ранее ему заочно избрали меру пресечения в виде ареста.

В декабре 2020 года Минюст внёс Пономарёва* в список иностранных агентов. За год до этого возглавляемое им движение «За права человека» также попало в реестр, после чего было ликвидировано Верховным судом из-за уставных нарушений и многочисленных штрафов за несоблюдение законодательства.

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