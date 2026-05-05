Суд в Москве заочно арестовал правозащитника Льва Пономарёва*

В материалах дела указано, что Пономарёву* вменяется нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершённое лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за нарушение иноагентского законодательства. Кроме того, его обвиняют в организации деятельности организации, признанной на территории РФ нежелательной.

Ранее МВД России объявило Пономарёва* в розыск по уголовной статье, однако тогда не уточнялось, по какой именно. Напомним, правозащитник стал одним из первых, кто попал в список иностранных агентов. В феврале 2019 года Минюст РФ в соответствии с федеральным законом «О некоммерческих организациях» присвоил этот статус как ему самому, так и его движению «За права человека».