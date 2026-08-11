Атака БПЛА на Орск 11 августа 2026 года: что известно о пожаре и Орском НПЗ

Что произошло в Орске 11 августа: 8 сбитых БПЛА, пожар на промпредприятии, что известно об Орском НПЗ, пострадавших и работе аэропортов.

Утром 11 августа Оренбургская область подверглась атаке БПЛА. Власти сообщили о восьми сбитых дронах и пожаре на промышленном предприятии. Разбираемся, что известно об Орском НПЗ, пострадавших и ситуации в аэропортах.

Обновлено 11 августа 2026 года.

Утром 11 августа Оренбургская область подверглась атаке беспилотников. По данным губернатора Евгения Солнцева, силы ПВО и мобильные огневые группы сбили восемь БПЛА. В результате падения обломков на одном из промышленных предприятий начался пожар. Предварительно, пострадавших нет. Какое именно предприятие загорелось, глава региона официально не уточнил.

Ряд СМИ и мониторинговых ресурсов связывает произошедшее с нефтеперерабатывающим заводом «Орскнефтеоргсинтез» в Орске. Однако официального подтверждения того, что пожар произошёл именно на Орском НПЗ, к моменту публикации этих данных не поступало.

Что произошло в Орске 11 августа 2026 года

Опасность атаки БПЛА в Оренбургской области объявили утром 11 августа. В Орске звучали сирены, а местные жители сообщали о серии громких хлопков. Одновременно временные ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в аэропортах Оренбурга и Орска.

Позже губернатор Евгений Солнцев сообщил, что над Оренбургской областью уничтожено восемь беспилотников. Обломки одного или нескольких БПЛА упали на промышленное предприятие, где возникло возгорание. На место направили экстренные службы. По предварительной информации властей, никто не пострадал.

Губернатор тогда также предупреждал, что атака на предприятия региона продолжается, и просил жителей не публиковать фотографии и видео работы средств противовоздушной обороны.

Всего в ночь на 11 августа российские средства ПВО, по данным Минобороны РФ, перехватили и уничтожили 396 беспилотников над регионами страны. В публикациях о событиях 11 августа встречается также цифра 456, однако она относится к предыдущему периоду атак и не должна использоваться как итог ночи на 11 августа.

Что известно о пожаре на предприятии в Орске

Официальная информация на данный момент ограничивается сообщением о пожаре на одном из промышленных предприятий Оренбургской области после падения обломков БПЛА. Название объекта власти не раскрывали.

При этом утром 11 августа в Сети появились кадры густого дыма над Орском. СМИ со ссылкой на мониторинговые и OSINT-ресурсы сообщили, что целью атаки мог стать ПАО «Орскнефтеоргсинтез».

Таким образом, на вопрос «горит ли Орский НПЗ» пока можно ответить только с оговоркой: сообщения об атаке на «Орскнефтеоргсинтез» есть, но губернатор и другие официальные структуры конкретное предприятие в своих сообщениях не называли.

Есть ли погибшие и пострадавшие после атаки БПЛА на Орск

По предварительным данным, которые привёл губернатор Оренбургской области, в результате пожара на промышленном предприятии пострадавших нет. Информации о погибших также не поступало.

Экстренные службы работали на месте возгорания. Данные о масштабах повреждений предприятия власти на момент публикации не раскрывали.

Снята ли опасность атаки БПЛА в Оренбургской области

Позднее утром 11 августа в Оренбургской области дали отбой опасности атаки беспилотников и отменили план «Ковёр». Информация об отмене режима появилась в региональных официальных СМИ.

Таким образом, режим беспилотной опасности, действовавший утром во время атаки, к моменту обновления материала отменён.

Работают ли аэропорты Орска и Оренбурга 11 августа

Из-за угрозы атаки БПЛА утром были временно ограничены приём и отправка воздушных судов в аэропортах Оренбурга и Орска. Эти меры вводились для обеспечения безопасности полётов.

Позднее ограничения сняли. Аэропорт Оренбурга вернулся к приёму и отправке рейсов первым, а в аэропорту Орска ограничения были сняты в 09:56 мск. Таким образом, к моменту обновления материала оба аэропорта возобновили работу. Пассажирам при этом стоит проверять статус конкретного рейса у авиакомпании или на онлайн-табло: после временного закрытия возможны задержки.

Что такое Орский НПЗ «Орскнефтеоргсинтез»

ПАО «Орскнефтеоргсинтез» — нефтеперерабатывающее предприятие, расположенное в Орске Оренбургской области. Именно с этим заводом ряд источников связывает появившиеся утром 11 августа сообщения о пожаре после атаки беспилотников.

При этом при описании событий 11 августа важно разделять подтверждённые и предварительные данные: официально власти сообщили о возгорании на промышленном предприятии, но не назвали его «Орскнефтеоргсинтезом».

Атака БПЛА на Орск 11 августа: что известно сейчас

К настоящему моменту подтверждено, что утром Оренбургская область подверглась атаке беспилотников, над регионом были уничтожены восемь БПЛА, а после падения обломков возник пожар на промышленном предприятии. Предварительно, погибших и пострадавших нет.

Сообщения о пожаре непосредственно на Орском НПЗ «Орскнефтеоргсинтез» появились в СМИ и мониторинговых каналах, однако официально название атакованного предприятия не раскрывалось.

Опасность атаки БПЛА в Оренбургской области впоследствии отменили, ограничения на работу аэропортов Оренбурга и Орска также сняты.

Life.ru продолжит следить за официальной информацией о последствиях атаки и обновит материал при появлении новых данных.

Частые вопросы

Что произошло в Орске 11 августа 2026 года?

Утром 11 августа Оренбургская область подверглась атаке БПЛА. Власти сообщили о восьми уничтоженных беспилотниках и пожаре на промышленном предприятии после падения обломков.

Атаковали ли Орский НПЗ?

Ряд СМИ сообщает, что атакован мог быть завод «Орскнефтеоргсинтез». Однако губернатор Оренбургской области официально название предприятия, на котором возник пожар, не называл.

Есть ли пострадавшие после атаки на Орск?

По предварительной официальной информации, пострадавших нет. Данных о погибших также не поступало.

Сколько беспилотников сбили над Оренбургской областью?

Губернатор Евгений Солнцев сообщил об уничтожении восьми БПЛА над Оренбургской областью.

Работает ли аэропорт Орска?

Да. Введённые утром ограничения на приём и отправку самолётов впоследствии сняли.

Снята ли опасность атаки БПЛА в Оренбургской области?

Да. Позднее утром 11 августа в регионе объявили отбой опасности атаки беспилотников и отменили план «Ковёр».