Суд в Сирии приговорил Башара Асада к смертной казни

В Сирии бывшего президента Башара Асада заочно приговорили к смертной казни. О решении суда сообщает государственное агентство Syrian Arab News Agency (SANA).

Судебная инстанция признала экс-главу государства виновным в преступлениях против человечности. На основании этого вердикта и был вынесен смертный приговор.

Башар Асад занимал пост президента Сирии с июля 2000 года, сменив своего отца Хафеза Асада. Его правление завершилось в результате масштабной наступательной операции вооружённых оппозиционных группировок, начавшейся в конце ноября 2024 года. 8 декабря силы оппозиции вошли в Дамаск, после чего было объявлено о падении правительства Асада.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков подтверждал тогда, что свергнутый лидер находится в безопасности на российской территории. Сейчас государством в переходный период руководит Ахмед аш-Шараа, пришедший к власти вместе с оппозиционными силами.