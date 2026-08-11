Не общаются, но делят бассейн: Тренер рассказала об отношениях синхронисток из РФ и Украины

Российские и украинские синхронистки не взаимодействуют друг с другом на международных соревнованиях, однако это не мешает им вместе тренироваться и выступать. Об этом РИА «Новости» рассказала главный тренер сборной России Светлана Ромашина.

«Мы по-прежнему расходимся с ними, но это никак не мешает нам спокойно вместе выходить в бассейн и на старт», — заявила семикратная олимпийская чемпионка.

Ромашина не стала сообщать о каких-либо конфликтах между спортсменками. По её словам, команды просто держатся отдельно друг от друга во время турниров.

В августе российские синхронистки выступили на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Команда завоевала три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали, заняв второе место в зачёте дисциплины.

Напомним, первое золото на турнире россиянки выиграли в произвольной программе командных соревнований. Спортсменки набрали 316,5413 балла, опередив команды Испании и Италии.