Бизнесмен Мизгир этапирован в Россию по делу о поставках тушёнки в зону СВО

Фигуранта дела о мошенничестве с продуктами для Минобороны РФ Дмитрия Мизгира доставили из Белоруссии в Россию. Информацию об этом ТАСС предоставили в правоохранительных органах.

Предпринимателю уже предъявили обвинение. Речь идёт о части 4 статьи 159 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

До экстрадиции коммерсанта задержали сотрудники КГБ Белоруссии. Он находился в федеральном розыске.

В июле меру пресечения избрал 235-й гарнизонный военный суд. Служители Фемиды отправили подследственного под арест, однако защита тут же обжаловала это постановление.

Основанием для уголовного преследования стали поставки продовольствия. Консервы, предназначавшиеся для нужд Минобороны РФ, оказались ненадлежащего качества.

Сейчас с этапированным гражданином проводятся неотложные следственные действия.

Мизгир три месяца бегал от правосудия, пока его не поймали белорусские спецслужбы. Позже суд заключил его под стражу. При этом обвиняемый подал апелляцию.