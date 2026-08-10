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10 августа, 09:06

Фигурант дела о поставках некачественной тушёнки на СВО подал жалобу на арест

Обложка © ТАСС / Матыцин Валерий

Обложка © ТАСС / Матыцин Валерий

Фигурант уголовного дела о поставках некачественных мясных консервов для нужд СВО Дмитрий Мизгир подал апелляционную жалобу на решение об избрании меры пресечения. Информация об этом содержится в материалах 235-го гарнизонного военного суда, пишет РИА «Новости».

Напомним, предприниматель был заключён под стражу в июле по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом организованной группой.

Жалоба ушла во Второй западный окружной военный суд ещё 3 августа, но когда ее рассмотрят — пока тишина. Напомню, что фигурант три месяца бегал от правосудия, пока его не поймали белорусские спецслужбы. Ни следствие, ни адвокаты ситуацию пока не комментируют.

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Наталья Демьянова
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