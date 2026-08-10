Фигурант дела о поставках некачественной тушёнки на СВО подал жалобу на арест

Фигурант уголовного дела о поставках некачественных мясных консервов для нужд СВО Дмитрий Мизгир подал апелляционную жалобу на решение об избрании меры пресечения. Информация об этом содержится в материалах 235-го гарнизонного военного суда, пишет РИА «Новости».

Напомним, предприниматель был заключён под стражу в июле по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом организованной группой.

Жалоба ушла во Второй западный окружной военный суд ещё 3 августа, но когда ее рассмотрят — пока тишина. Напомню, что фигурант три месяца бегал от правосудия, пока его не поймали белорусские спецслужбы. Ни следствие, ни адвокаты ситуацию пока не комментируют.





Ранее на Урале задержали рецидивиста, избившего ветерана СВО за защиту девушки. Подозреваемый, используя костыль, нанёс потерпевшему серию ударов по голове и ногам, а также ударил его рукой. Пострадавший обратился в полицию с заявлением.