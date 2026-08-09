Осуждённый за взятку экс-вице-губернатор Кубани Власов пропал без вести на СВО

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов, осуждённый за взятку, официально числится пропавшим без вести в зоне СВО. Это выяснилось, когда суд попытался вызвать его как свидетеля по делу экс-замглавы региона Александра Нестеренко, пишет «Коммерсант».

Запрос о местонахождении Власова направили в военкомат Краснодарского края. В ответе указано, что сведений о том, где сейчас находится бывший чиновник, нет. Адвокат Нестеренко Александр Бурнаев подчеркнул, что подтверждённой информации о гибели военнослужащего также не поступало.

В декабре 2025 года Власова приговорили к 11 годам колонии за получение взятки в размере 6 млн рублей. Он не стал обжаловать решение суда, заключил контракт с Минобороны и отправился в зону спецоперации.

Теперь его показания нужны в процессе над Александром Нестеренко, который сменил Власова на посту заместителя губернатора. Экс-чиновника обвиняют в превышении полномочий при капитальном ремонте школ в Херсонской области. Следствие оценивает ущерб бюджету в 146,7 млн рублей.

По версии обвинения, подрядчику оплатили работы, которые на тот момент были выполнены не полностью и в ряде случаев некачественно. Сам Нестеренко утверждает, что действовал по указанию Власова и других должностных лиц, поэтому показания бывшего вице-губернатора имеют значение для процесса.

Сообщения о возможной гибели Власова появлялись ещё в конце мая, однако тогда они основывались на неофициальных данных. Сейчас официальный статус бывшего чиновника — пропавший без вести.

В конце мая Life.ru со ссылкой на журналиста Андрея Кошика писал о возможной гибели Сергея Власова в зоне СВО. Тогда сообщалось, что тело якобы невозможно эвакуировать с линии боёв, поэтому в оперативных документах экс-вице-губернатор значился пропавшим без вести. Новые официальные сведения гибель не подтверждают.