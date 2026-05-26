Осуждённый за взятку экс-вице-губернатор Кубани Власов погиб в зоне СВО

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов, осуждённый за получение взятки в особо крупном размере, погиб в зоне специальной военной операции. Об этом журналист Андрей Кошик сообщил в телеграм-канале со ссылкой на два независимых источника.

34-летний экс-чиновник отправился на фронт уже после вынесения приговора. По данным источников, он воевал в составе штурмовых подразделений группировки войск «Восток». Из-за интенсивного характера боёв на участке, где погиб Власов, вывезти тело с поля боя пока невозможно. Поэтому в оперативных сводках он официально числится пропавшим без вести, отметил Кошик.

В декабре 2025 года Первомайский суд Краснодара приговорил Сергея Власова к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 90 миллионов рублей по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Экс-чиновника задержали в мае 2024-го при получении 3 миллионов рублей. Своей вины он не признал и настаивал, что не знал о содержимом пакета с деньгами.

Власов занимал пост вице-губернатора Кубани с 2022 года до ареста в 2024-м. До этого он руководил краевым департаментом строительства. Он был выпускником Военно-космической академии имени Можайского, служил в армии с 2008 по 2019 год. Несмотря на приговор, экс-чиновник принял решение заключить контракт и отправиться в зону боевых действий.