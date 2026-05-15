Российский актёр Павел Чернявский, известный зрителям по сериалу «След», погиб в зоне спецоперации. Артист заключил контракт с Минобороны в конце 2025 года. Похороны состоялись на его малой Родине, в Омске. Об этом сообщается на портале «Кино-театр.ру».

«Павел Чернявский: 13.05.1996 — 03.03.2026», — сказано в тексте.

Актёр начал работу в театре в 15 лет. Он закончил сразу несколько курсов актёрского мастерства в Новосибирском театральном институте. В 2013 году окончил Омский государственный университет им. Достоевского по специальности режиссёр. Долгое время Павел проработал в екатеринбургском «Театроне».

Затем переехал в Москву и устроился в Московский театр представлений. Чернявский исполнил свыше 30 киноролей. Среди самых значимых работ — фильмы «Чернобыль», «Клуб», «След», «Счастливы вместе», «Девушки с Макаровым‑2».

Ранее Герой ДНР и полпред президента РФ в УФО Артём Жога рассказал, как воспитывал своего сына Владимира, ставшего командиром легендарного батальона «Спарта». По его словам, никакой методической рекомендации по воспитанию настоящего героя не существует, однако важно показывать наследнику личный пример во всём.