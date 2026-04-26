Жога рассказал, как воспитывал сына — Героя России

Герой ДНР и полпред президента РФ в УФО Артём Жога рассказал, как воспитывал своего сына Владимира, ставшего командиром легендарного батальона «Спарта». По его словам, никакой методической рекомендации по воспитанию настоящего героя не существует, однако важно показывать наследнику личный пример во всём.

«Только своим личным примером. Я не курил и не пил — и Володя был таким же. Я любил заниматься спортом, поэтому мой сын вырос таким», — подчеркнул собеседник RT.

Жога также отметил, что любил читать книги и помнил своего деда, прошедшего Великую Отечественную, поэтому и сын интересовался литературой, а также хранил память о героях войны. Владимир погиб во время освобождения Волновахи в 2022 году, за этот подвиг он был посмертно удостоен звания Героя России.

Напомним, в конце минувшего года в городе Волноваха состоялось открытие мемориала Герою России и ДНР Владимиру Жоге. Церемония прошла с участием первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и полномочного представителя президента РФ в УФО Артёма Жоги.