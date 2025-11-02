Россия и США
2 ноября, 07:17

В Волновахе открыли памятник Герою России Жоге, погибшему при спасении мирных жителей

В городе Волноваха Донецкой Народной Республики состоялось открытие мемориала Герою России и ДНР Владимиру Жоге, известному под позывным Воха. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Открытие памятника в ДНР. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

Церемония возложения цветов к памятнику прошла с участием первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Артёма Жоги. В своём обращении Пушилин напомнил, что именно на этом месте 5 марта 2022 года командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник Владимир Жога погиб, прикрывая эвакуацию мирных жителей, включая женщин и детей.

Глава республики подчеркнул, что Волноваха навсегда останется в истории как один из первых крупных городов, освобождённых в ходе специальной военной операции. Он отметил, что памятник Владимиру Жоге станет наглядным уроком мужества для современников и будущих поколений.

Мемориал Герою России и ДНР комбату «Спарты» установлен в Волновахе. Фото © Telegram / Пушилин Д.В.

«Как и горькое известие о гибели Владимира, в которое никто не хотел верить до последнего. Здесь он совершил свой вечный подвиг, освобождая русский город и защищая мирных жителей. Памятник Владимиру Жоге — наглядный урок мужества для современников и будущих поколений», — заявил Пушилин.

В ближайших планах — благоустройство прилегающей территории и создание небольшого сквера для посещения жителями. Владимир Жога командовал отдельным разведывательным батальоном «Спарта» и погиб 5 марта 2022 года при обеспечении эвакуации мирных жителей. В тот же день ему было присвоено звание Героя ДНР (посмертно), а впоследствии президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России (посмертно). Имя Владимира Жоги уже увековечено в Волновахе в названии улицы и городского дома культуры, а также в установленном бюсте командира.

Ранее Life.ru сообщал, что в Подмосковье состоялось торжественное открытие памятника корейским партизанам, которые были союзниками Красной Армии во время Второй мировой войны. Министр обороны Андрей Белоусов, присутствовавший на церемонии вместе с делегацией из КНДР, охарактеризовал монумент «Союзники. Бойцы Кореи» как символ прочного братства между народами и важный вклад в сохранение исторической правды.

