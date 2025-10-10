Державшему оборону под Суджей подполковнику Чебнёву установят памятник

В Курской области началось создание памятника подполковнику Сергею Чебнёву, героически сдерживавшему наступление украинских сил в районе Суджи. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своём телеграм-канале. Монумент планируют установить на набережной Курчатова.

Сергей Чебнёв, известный по позывному Отмель, в августе 2024 года на протяжении 12 дней оборонял стратегически важный рубеж, прикрывая Курскую АЭС. 18 августа он возглавил контратаку против украинского десанта, что позволило сорвать продвижение противника. Подполковник погиб при исполнении боевой задачи.

«Скульптура станет символом мужества, стойкости, неподдельного героизма и преданности Родине», — написал Хинштейн.

Ранее Life.ru сообщал, что в Подмосковье торжественно открыли памятник корейским партизанам — союзникам Красной Армии в годы Второй мировой войны. Министр обороны Андрей Белоусов, участвовавший в церемонии вместе с представителями КНДР, назвал монумент «Союзники. Бойцы Кореи» символом нерушимого братства народов и вкладом в сохранение исторической правды.