5 октября, 14:57

«Скоро все будут дома»: Хинштейн рассказал, как идёт работа по возвращению курян из украинского плена

Обложка © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что региональные власти непрерывно работают над возвращением жителей, оказавшихся на территории Украины. Он отметил, что этот процесс требует времени и усилий, но выразил уверенность в скором воссоединении всех курян с родным краем.

«Работа по возвращению наших соотечественников не прекращается ни на секунду — это долгий и кропотливый процесс. И я верю, что скоро все куряне будут дома, со своими родными и близкими», — написал он в Telegram-канале

Хинштейн проявил личное внимание к жителям, накануне вернувшимся из украинского плена. Он отметил, что условия в пункте временного размещения полностью устраивают людей. Они чувствуют себя хорошо, общаются и даже шутят, что свидетельствует об их позитивном настрое.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что на территории Украины продолжают удерживаться 13 жителей Курской области. Омбудсмен заверила, что будет добиваться возвращения каждого соотечественника.

