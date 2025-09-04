Москалькова сообщила о воссоединении семи семей в России и на Украине
Воссоединение семи семей в России и на Украине состоялось при активном участии аппарата уполномоченного по правам человека в РФ. Об этом сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова в социальных сетях.
«Благодаря большой работе, проделанной моим аппаратом, при взаимодействии с администрацией президента , Минобороны, спецслужбами, региональными омбудсменами из Свердловской и Ярославской областей произошло воссоединение семи семей, которые оказались разлученными на Украине и в России реалиями сегодняшнего дня», — отметила Москалькова.
Среди конкретных случаев она выделила воссоединение детей из Санкт-Петербурга и Ярославской области с пожилыми родителями из Николаева, а также возвращение сына с невесткой из Свердловской области к матери из Днепропетровской области. Дополнительно была организована встреча дочери с матерью из Сум. Всего в рамках гуманитарной акции помощь в воссоединении получили семь семей.
