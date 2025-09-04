Мессенджер MAX
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

4 сентября, 17:13

Москалькова сообщила о воссоединении семи семей в России и на Украине

Обложка © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Воссоединение семи семей в России и на Украине состоялось при активном участии аппарата уполномоченного по правам человека в РФ. Об этом сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова в социальных сетях.

В России и на Украине воссоединились семь семей. Видео © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

«Благодаря большой работе, проделанной моим аппаратом, при взаимодействии с администрацией президента , Минобороны, спецслужбами, региональными омбудсменами из Свердловской и Ярославской областей произошло воссоединение семи семей, которые оказались разлученными на Украине и в России реалиями сегодняшнего дня», — отметила Москалькова.

Среди конкретных случаев она выделила воссоединение детей из Санкт-Петербурга и Ярославской области с пожилыми родителями из Николаева, а также возвращение сына с невесткой из Свердловской области к матери из Днепропетровской области. Дополнительно была организована встреча дочери с матерью из Сум. Всего в рамках гуманитарной акции помощь в воссоединении получили семь семей.

Ранее сообщалось, что на один из аэродромов Московской области прибыл самолёт с восемью жителями Курской области, вернувшимися из украинского плена в рамках обмена. Куряне вышли из разверзнутой рампы грузового отсека Ил-76, скандируя «Россия».

Юлия Сафиулина
