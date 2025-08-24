Более 20 мирных жителей Курской области, вывезенных ВСУ на территорию Украины, фактически находятся в положении заложников. Об этом заявил помощник президента России и глава переговорной группы с Киевом Владимир Мединский.

В своём Telegram-канале Мединский напомнил, что в 2024 году, когда Курская область подверглась нападению, ВСУ под предлогом «помощи в эвакуации из-под обстрелов» вывезли на территорию Украины мирных жителей, преимущественно пожилых и пенсионеров. Теперь же, по его словам, этих людей не возвращают, а фактически «выменивают» небольшими партиями на тех, кто нужен Киеву.

