«Де-факто стали заложниками»: Мединский рассказал, сколько ещё курян удерживают на Украине
Обложка © РИА Новости / Гавриил Григоров
Более 20 мирных жителей Курской области, вывезенных ВСУ на территорию Украины, фактически находятся в положении заложников. Об этом заявил помощник президента России и глава переговорной группы с Киевом Владимир Мединский.
В своём Telegram-канале Мединский напомнил, что в 2024 году, когда Курская область подверглась нападению, ВСУ под предлогом «помощи в эвакуации из-под обстрелов» вывезли на территорию Украины мирных жителей, преимущественно пожилых и пенсионеров. Теперь же, по его словам, этих людей не возвращают, а фактически «выменивают» небольшими партиями на тех, кто нужен Киеву.
«Де-факто, они похищены и стали заложниками. РФ ведёт мучительный торг за то, чтобы мирные жители вернулись к себе домой. Многих вернули. Сегодня ещё восьмерых. По разным данным, осталось ещё более 20 человек», — написал Мединский.
Напомним, что 24 августа Россия обменялась с Украиной военнопленными по схеме 146 на 146. Вместе с российскими солдатами были возвращены восемь жителей Курской области, которых незаконно удерживал Киев. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова лично встретила курян, которые вернулись из плена.