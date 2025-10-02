Москалькова: На Украине удерживаются 13 жителей Курской области

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что на территории Украины продолжают удерживаться 13 жителей Курской области, подчеркнув, что это «наши люди, наша боль и ответственность». Омбудсмен заверила, что будет добиваться возвращения каждого соотечественника.

Одновременно Москалькова проинформировала о успешной репатриации группы граждан: борт Минобороны России доставил из Белоруссии на родную землю освобождённых людей. На курской земле их ожидает встреча с губернатором области Александром Хинштейном. В своём телеграм-канале глава региона уточнил, что одному мужчине потребуется госпитализация в больницу в связи с полученым ранее ранением. Как только люди прибудут в Курск, их повторно осмотрят медики.

Возвращённые из Украины российские граждане. Видео © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

«Наконец-то вы дома, дорогие куряне, дорогие соотечественники!» — написала Москалькова в Telegram-канале.

Ранее Москалькова заявила, что возвращение жителей Курской области, оказавшихся в Сумах, пока откладывается из-за постоянных новых условий со стороны Киева. Куряне оказались в Сумах ещё в начале обострения обстановки на границе. По словам российских властей, украинские военные и силовые структуры тогда «эвакуировали» мирных жителей из приграничных сёл Курской области под предлогом обеспечения их безопасности.