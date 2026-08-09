На Урале задержали рецидивиста, избившего ветерана СВО за защиту девушки

В Свердловской области задержан мужчина, подозреваемый в нападении на ветерана СВО. Информацию об этом подтвердил представитель регионального управления СК РФ Александр Шульга.

Инцидент произошел в Ревде: по сообщениям СМИ, конфликт начался после того, как ветеран заступился за девушку, к которой приставал агрессор. На видеозаписи, попавшей в сеть, видно, как нападавший оскорбляет участника спецоперации, унижает его и применяет физическую силу, в то время как потерпевший пытается избежать эскалации конфликта и не отвечает на агрессию.

«С учётом установленных обстоятельств следствие в ближайшее время обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказал Шульга.

По версии следствия, вечером 26 июля в Ревде у дома на улице Максима Горького произошёл конфликт. Подозреваемый, используя костыль, нанёс потерпевшему серию ударов по голове и ногам, а также ударил его рукой. Пострадавший обратился в полицию с заявлением. Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личности всех участников инцидента.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, нападавшим оказался местный житель с криминальным прошлым. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за разбой, хулиганство и причинение побоев, а последний срок отбывал в колонии Каменска-Уральского.

Ранее в Пятигорске толпа подростков избила брата погибшего бойца СВО и разрисовала его тело. Утверждалось, что молодого человека задушил 14-летний подросток.