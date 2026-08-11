Нейросеть Claude будет создавать невидимый «автограф» во всём своём контенте

Контент, созданный Claude, начнут снабжать скрытой маркировкой, позволяющей определить участие нейросети в создании материалов. Anthropic приступила к внедрению технологии 2 августа.

В тексты встраивается невидимый водяной знак, который не меняет их содержание и может сохраняться после копирования и некоторых правок. Для изображений и других поддерживаемых файлов применяется иной подход — метаданные о происхождении по стандарту C2PA.

Новшество затронет не только веб-версию Claude, но и поддерживаемые модели в API, Claude Code и других продуктах, а также ряд облачных платформ. Технология будет работать там, где это позволяют технические возможности сервиса.

При этом метка не считается безусловным доказательством авторства ИИ. Она может появиться и после редактирования Claude человеческого текста, а серьёзное перефразирование или перевод способны её удалить. Отсутствие знака также не гарантирует, что материал написал человек.

Нововведение связано с требованиями европейского закона об ИИ, вступившими в силу для новых моделей с 2 августа 2026 года. Anthropic решила распространить маркировку на пользователей по всему миру.

Ранее Life.ru рассказывал, что за бездумное использование нейросетей сотрудников могут наказывать вплоть до увольнения. При этом само по себе обращение к ИИ основанием не является, однако непроверенный результат может считаться ненадлежащим исполнением обязанностей.