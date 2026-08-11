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Регион
11 августа, 10:55

Нейросеть Claude будет создавать невидимый «автограф» во всём своём контенте

Anthropic начала внедрять водяные знаки в контент, созданный Claude

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stockinq

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stockinq

Контент, созданный Claude, начнут снабжать скрытой маркировкой, позволяющей определить участие нейросети в создании материалов. Anthropic приступила к внедрению технологии 2 августа.

В тексты встраивается невидимый водяной знак, который не меняет их содержание и может сохраняться после копирования и некоторых правок. Для изображений и других поддерживаемых файлов применяется иной подход — метаданные о происхождении по стандарту C2PA.

Новшество затронет не только веб-версию Claude, но и поддерживаемые модели в API, Claude Code и других продуктах, а также ряд облачных платформ. Технология будет работать там, где это позволяют технические возможности сервиса.

При этом метка не считается безусловным доказательством авторства ИИ. Она может появиться и после редактирования Claude человеческого текста, а серьёзное перефразирование или перевод способны её удалить. Отсутствие знака также не гарантирует, что материал написал человек.

Нововведение связано с требованиями европейского закона об ИИ, вступившими в силу для новых моделей с 2 августа 2026 года. Anthropic решила распространить маркировку на пользователей по всему миру.

Claude хотел помочь хозяину попасть на тренировку, взломал систему и отменил чужую бронь
Claude хотел помочь хозяину попасть на тренировку, взломал систему и отменил чужую бронь

Ранее Life.ru рассказывал, что за бездумное использование нейросетей сотрудников могут наказывать вплоть до увольнения. При этом само по себе обращение к ИИ основанием не является, однако непроверенный результат может считаться ненадлежащим исполнением обязанностей.

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Владимир Озеров
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