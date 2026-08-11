Трамп подписал указ об изменении графика детских прививок в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий пересмотр рекомендаций по детской вакцинации. В частности, документ предлагает по возможности делать прививки во время отдельных визитов к врачу, сообщает Euronews.

Ещё одно предложение касается комбинированной вакцины MMR против кори, паротита и краснухи. Администрация выступила за возможность разделить её на три отдельные инъекции. Сейчас отдельных вакцин против этих заболеваний для детей в США нет. Кроме того, Министерству здравоохранения поручено расширить исследования вакцин и подготовить обновлённые рекомендации по иммунизации.

Во время подписания указа Трамп вновь допустил связь между количеством или графиком детских прививок и расстройствами аутистического спектра. Эта гипотеза не подтверждается научными данными: крупные исследования не выявили причинной связи между вакцинацией и аутизмом.

Решение уже вызвало критику медицинского сообщества. Президент Американской академии педиатрии Эндрю Расин предупредил, что увеличение интервалов между вакцинациями может дольше оставлять детей без защиты от инфекций. Сенатор-республиканец и врач Билл Кэссиди также выступил против изменений, подчеркнув, что вакцины не вызывают аутизм.

При этом указ сам по себе не отменяет обязательные прививки в школах. Такие требования устанавливают власти отдельных штатов, хотя Белый дом призвал их рассмотреть возможность пересмотра своих правил в соответствии с предлагаемым графиком.

Ранее американский лидер подписал указ, направленный на ограничение «родильного туризма» — практики, когда иностранцы приезжают в США, чтобы родить ребёнка и тем самым получить для него американское гражданство. В этот перечень включены, в частности, иностранные граждане, которых власти США считают врагами страны, участники иностранных террористических организаций, а также лица, действующие в интересах зарубежных правительств.