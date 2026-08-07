Трамп подписал указ о запрете «родильного туризма» в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на ограничение практики так называемого «родильного туризма» — поездок иностранцев в США ради рождения ребёнка с последующим получением им американского гражданства.

О подписании документа сообщил заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер во время церемонии с участием американского лидера.

По словам представителя администрации, указ расширяет перечень категорий людей, которые не смогут автоматически претендовать на гражданство по праву рождения. В него, среди прочих, включены иностранные граждане, которых власти США считают врагами страны, участники иностранных террористических организаций, а также некоторые лица, действующие в интересах зарубежных правительств.

Миллер заявил, что новая мера должна предотвратить получение гражданства теми категориями людей, которые, по мнению администрации, ранее могли необоснованно пользоваться этим правом.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал главной проблемой в отношениях Москвы и Вашингтона намерение США выдавать американское гражданство детям российских дипломатов. Он отметил, что российская сторона указывает американским коллегам на абсурдность таких требований, однако те ссылаются на различия между дипломатической и консульской конвенциями.