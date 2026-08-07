Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 23:53

Трамп подписал указ о запрете «родильного туризма» в США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mason Lawrence

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mason Lawrence

Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на ограничение практики так называемого «родильного туризма» — поездок иностранцев в США ради рождения ребёнка с последующим получением им американского гражданства.

О подписании документа сообщил заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер во время церемонии с участием американского лидера.

По словам представителя администрации, указ расширяет перечень категорий людей, которые не смогут автоматически претендовать на гражданство по праву рождения. В него, среди прочих, включены иностранные граждане, которых власти США считают врагами страны, участники иностранных террористических организаций, а также некоторые лица, действующие в интересах зарубежных правительств.

Миллер заявил, что новая мера должна предотвратить получение гражданства теми категориями людей, которые, по мнению администрации, ранее могли необоснованно пользоваться этим правом.

Чилийская мечта дала сбой: У детей уехавших россиян начали пересматривать гражданство
Чилийская мечта дала сбой: У детей уехавших россиян начали пересматривать гражданство

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал главной проблемой в отношениях Москвы и Вашингтона намерение США выдавать американское гражданство детям российских дипломатов. Он отметил, что российская сторона указывает американским коллегам на абсурдность таких требований, однако те ссылаются на различия между дипломатической и консульской конвенциями.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar