Чилийская мечта дала сбой: У детей уехавших россиян начали пересматривать гражданство

У детей россиян в Чили начали пересматривать решения о предоставлении гражданства страны. Об этом ТАСС сообщило посольство России в Чили.

Дипмиссия заявила, что знает о таких случаях и следит за соблюдением законных прав россиян. При этом там подчеркнули, что массовой шумихи вокруг ситуации нет, а обращений от российских граждан или властей Чили не поступало.

Ранее чилийское интернет-СМИ Ciper сообщило, что с марта местная Служба записи актов гражданского состояния и идентификации проверила не менее 24 случаев выдачи детям россиян свидетельств о рождении с указанием чилийского гражданства. Как минимум несколько детей после пересмотра решений лишились гражданства.

По местным правилам дети, родившиеся на территории Чили, обычно получают гражданство страны. Исключение предусмотрено для случаев, когда родители находятся там временно и не планируют жить в республике.

В российском посольстве отметили, что так называемый родильный туризм стал в Чили распространённым и дорогостоящим бизнесом. Одним из главных аргументов в его пользу считается возможность получить чилийский паспорт, который даёт право на безвизовый въезд более чем в 170 стран.

Дипломаты призвали россиян не принимать решение о месте рождения ребёнка на основе рекламных публикаций в соцсетях. В посольстве заявили, что будущим родителям стоит заранее изучить вопрос и учитывать возможные последствия.

Там также подчеркнули, что иностранный паспорт сам по себе не гарантирует ребёнку свободное перемещение по миру. Кроме того, второе гражданство может повлечь дополнительные налоговые, военные и другие обязанности, а в будущем повлиять на возможность трудоустройства на российскую государственную службу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе проверки МВБ в списках избирателей обнаружено около 278 тысяч человек без гражданства США, но фактическое число может быть выше, поскольку некоторые штаты не предоставляют свои данные федеральным властям. Он представил эти сведения в обращении к гражданам.