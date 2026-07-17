Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 03:12

Трамп заявил о выявлении 278 тысяч неграждан США в списках избирателей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Leyden

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Leyden

Президент США Дональд Трамп сообщил о результатах проверки, проведённой Министерством внутренней безопасности страны, заявив, что в списках зарегистрированных избирателей обнаружили около 278 тысяч человек, не имеющих американского гражданства.

По его словам, такие выводы были сделаны после анализа информации МВБ, избирательных списков штатов и открытых данных. Республиканец представил эти сведения во время обращения к гражданам из Белого дома. Фактическое число подобных случаев может быть выше. Он объяснил это тем, что, ряд штатов не предоставляет федеральным властям доступ к своим данным об избирателях.

Трамп рассекретит данные о критической уязвимости систем голосования в США
Трамп рассекретит данные о критической уязвимости систем голосования в США

Ранее Дональд Трамп выступил с утверждением, что Китай в 2020 году получил несанкционированный доступ к 220 млн записей об американских избирателях. Речь идёт о базах данных избирательной системы Соединённых Штатов. Он не уточнил, каким способом китайская сторона якобы получила сведения. Он также не сообщил, какие ведомства подтвердили масштаб утечки и как Пекин мог использовать эти данные.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar