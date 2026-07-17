Трамп заявил о доступе КНР к данным 220 млн американских избирателей

Китай в 2020 году получил несанкционированный доступ к 220 млн записей об американских избирателях, утверждает президент США Дональд Трамп. Речь идёт о базах данных избирательной системы Соединённых Штатов. Об этом американский лидер заявил в телеобращении из Белого дома.

По словам республиканца, инцидент мог стать крупнейшей компрометацией персональных данных в истории. Доступ якобы затронул сведения, которые собирали во время избирательного цикла 2020 года.

«В течение некоторого времени, начиная с избирательного цикла 2020 года, КНР осуществила то, что, вероятно, стало крупнейшей в истории компрометацией данных. Это позволило Китаю незаконно получить 220 млн записей об американских избирателях. Эти сведения включали имена, адреса, номера телефонов, политические взгляды и иную чувствительную информацию», — заявил он.

Американский президент не уточнил, каким способом китайская сторона якобы получила сведения. Он также не сообщил, какие ведомства подтвердили масштаб утечки и как Пекин мог использовать эти данные.

Посольство Китая в Вашингтоне отвергло обвинения Трампа. Пресс-секретарь дипмиссии Лю Чан заявил, что Пекин придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран. Он подчеркнул, что исход американских выборов определяют граждане США, а Китай не вмешивался и не собирается вмешиваться в избирательный процесс.

Ранее Трамп обвинил представителей так называемого глубинного государства в сокрытии данных о предполагаемом вмешательстве Китая в американские выборы. По его версии, к этому могли иметь отношение известные сотрудники разведывательных структур США. Президент утверждал, что чиновники намеренно занижали масштаб предполагаемых действий Пекина. Он также заявил, что информацию скрывали как от главы государства, так и от американского общества.