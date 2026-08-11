Пистолеты, патроны и порох: Пенсионер утопил в пруду Петербурга «наследство» отца

В Санкт-Петербурге 62-летний мужчина решил избавиться от домашнего арсенала оружия, сбросив его в пруд Московского парка Победы. Очевидцы тут же вызвали полицию. Нарушитель задержан. Информацию публикует пресс-слудба МВД по региону.

Арсенал оружия подозреваемого. Фото © пресс-служба МВД по Петербургу

Арсенал оружия подозреваемого. Фото © пресс-служба МВД по Петербургу

Арсенал оружия подозреваемого. Фото © пресс-служба МВД по Петербургу

Арсенал оружия подозреваемого. Фото © пресс-служба МВД по Петербургу

«По предварительным данным, мужчина пытался избавиться от оставшихся после отца боеприпасов. В ходе осмотра его квартиры полицейские обнаружили два пистолета, 75 патронов, комплектующие к оружию и две банки с порохом», — сказано в тексте ведомства.

Экспертиза показала, что также найденное и изъятое вещество весом более 300 граммов является бездымным порохом и относится к категории метательных взрывчатых веществ. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия.

Ранее сообщалось, что конфликт в одной из аптек Дзержинского района Новосибирска завершился стрельбой и уголовным делом о хулиганстве. Подозреваемого в применении травматического оружия удалось задержать.