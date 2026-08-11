На Урале завели 18 дел на мужчину, пытавшегося отправить бомбы военным РФ

Сразу 18 уголовных дел возбудили против 23-летнего жителя Челябинской области. По данным регионального УФСБ, молодой человек получил из тайника пять самодельных взрывных устройств, замаскировал их под парфюм и собирался отправить посылки российским военнослужащим.

Дела возбуждены по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств. Сейчас сотрудники УФСБ продолжают следственные действия и проверяют возможную причастность фигуранта к другим эпизодам. Подозреваемый был задержан в Первоуральске.

Напомним, весной 2025 года ФСБ пресекла серию диверсий, в ходе которых закамуфлированные под парфюмерию взрывные устройства планировалось разослать участникам СВО и работникам оборонной промышленности. Атаки готовились по заданию украинских спецслужб. Подозреваемый забрал из тайников в Челябинске бомбы под видом парфюма. Впоследствии он хотел отправить эти посылки в адрес военнослужащих и чиновников, проживающих в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области. При пересылке почтовые отправления были замечены правоохранителями.