В телефоне убийцы мальчика в Петербурге нашли тысячи файлов детского порно

Петра Жилкина, проходящего по делу об убийстве девятилетнего мальчика, в Санкт-Петербурге проверяют на возможную причастность к другим преступлениям в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает «Mash на Мойке». По данным телеграм-канала, в телефоне педофила нашли более двух тысяч файлов детской порнографии.

Сам Жилкин утверждает, что скачал найденные файлы из интернета.

Теперь следователи выясняют, мог ли мужчина быть причастен к другим эпизодам. В том числе проверяется версия о возможных преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Напомним, зимой 2026 года в Ленобласти нашли тело 9-летнего мальчика, в убийстве которого обвиняется 38-летний предприниматель Пётр Жилкин. По версии следствия, 30 января он посадил ребёнка в свой автомобиль в Красносельском районе, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера, а затем задушил скотчем и вывез тело в Симоновский ручей в Ломоносовском районе, где оно было найдено вмёрзшим в лёд. Жилкина задержали 2 февраля в Псковской области, он признал вину (хотя позже менял показания), экспертиза признала его вменяемым. Первое заседание назначено на 13 августа и пройдёт в закрытом режиме.