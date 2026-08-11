Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 13:01

Порция с экстра-белком: Клиент купил в «Магните» кишащую червями сосиску в тесте

В выпечке из краснодарского «Магнита» нашли червей

Обложка © Telegram / Kub Mash

Обложка © Telegram / Kub Mash

В магазине «Магнит» на улице Ставропольской в Краснодаре покупатель приобрёл сосиску в тесте, которую уже поедали черви. Об этом пишет Kub Mash.

Сосиска с червями из «Магнита». Видео © Telegram / Kub Mash

По его словам, товар находился на витрине со свежей выпечкой. Обнаружив незваную «начинку», мужчина вернулся в торговую точку с покупкой и чеком. Продукт он показал сотрудникам магазина.

Как утверждает клиент, старшая смены отреагировала на ситуацию со смехом и пообещала оформить возврат средств. Однако денег за выпечку c «дополнительным белком» мужчина, по его словам, так и не получил.

Круассан с «лобковыми волосами» взорвал соцсети: необычная выпечка разделила людей на два лагеря
Круассан с «лобковыми волосами» взорвал соцсети: необычная выпечка разделила людей на два лагеря

Ранее Life.ru рассказывал о жительнице Подмосковья, которая отравилась сардельками из «Магнита». На следующее утро оставшиеся упаковки мясной продукции покрылись плесенью, хотя указанный срок годности ещё не истёк.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar