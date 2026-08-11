Порция с экстра-белком: Клиент купил в «Магните» кишащую червями сосиску в тесте

В магазине «Магнит» на улице Ставропольской в Краснодаре покупатель приобрёл сосиску в тесте, которую уже поедали черви. Об этом пишет Kub Mash.

Сосиска с червями из «Магнита». Видео © Telegram / Kub Mash

По его словам, товар находился на витрине со свежей выпечкой. Обнаружив незваную «начинку», мужчина вернулся в торговую точку с покупкой и чеком. Продукт он показал сотрудникам магазина.

Как утверждает клиент, старшая смены отреагировала на ситуацию со смехом и пообещала оформить возврат средств. Однако денег за выпечку c «дополнительным белком» мужчина, по его словам, так и не получил.

Ранее Life.ru рассказывал о жительнице Подмосковья, которая отравилась сардельками из «Магнита». На следующее утро оставшиеся упаковки мясной продукции покрылись плесенью, хотя указанный срок годности ещё не истёк.