Вы банкрот: Компания Леонида Якубовича ушла в минус и проиграла суд

Компания по производству бильярдного оборудования, совладельцем которой является телеведущий Леонид Якубович, завершила 2025 год с убытком. Об этом сообщает «Звездач».

Якубовичу принадлежит 24% ООО «Бильярдная мануфактура «Барсков и К°». Телеведущий непосредственно компанией не управляет, а контрольный пакет в 52% находится у другого учредителя. Производство расположено в Калининградской области.

По данным источника, в 2025 году выручка предприятия сократилась до 2,3 млн рублей, а чистый убыток составил 43 тыс. рублей. Годом ранее предприятие получило прибыль в размере 136 тыс. рублей.

Возникли у компании и судебные расходы. В 2025 году Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск к фирме на 219 тыс. рублей. Истец требовал вернуть средства, которые, по его версии, были необоснованно получены в рамках договора аренды недвижимости.

Всего за время работы компании она фигурировала в 11 арбитражных разбирательствах на общую сумму почти 2,7 млн рублей. В большинстве случаев мануфактура выступала ответчиком, при этом в восьми процессах ей удалось отстоять свою позицию.

Ранее народный артист России Якубович признался, что, несмотря на известность, он не застрахован от телефонных мошенников и однажды уже едва не стал их жертвой. Разговор был настолько убедительным, что Леонид Аркадьевич не сразу распознал обман. Ситуацию спас его сын Артём, который вырвал трубку из рук отца.