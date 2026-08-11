Вы банкрот: Компания Леонида Якубовича ушла в минус и проиграла суд
«Звездач»: Компания, где Якубович имеет долю, ушла в убыток на 43 тысячи рублей
Леонид Якубович. Обложка © Life.ru
Компания по производству бильярдного оборудования, совладельцем которой является телеведущий Леонид Якубович, завершила 2025 год с убытком. Об этом сообщает «Звездач».
Якубовичу принадлежит 24% ООО «Бильярдная мануфактура «Барсков и К°». Телеведущий непосредственно компанией не управляет, а контрольный пакет в 52% находится у другого учредителя. Производство расположено в Калининградской области.
По данным источника, в 2025 году выручка предприятия сократилась до 2,3 млн рублей, а чистый убыток составил 43 тыс. рублей. Годом ранее предприятие получило прибыль в размере 136 тыс. рублей.
Возникли у компании и судебные расходы. В 2025 году Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск к фирме на 219 тыс. рублей. Истец требовал вернуть средства, которые, по его версии, были необоснованно получены в рамках договора аренды недвижимости.
Всего за время работы компании она фигурировала в 11 арбитражных разбирательствах на общую сумму почти 2,7 млн рублей. В большинстве случаев мануфактура выступала ответчиком, при этом в восьми процессах ей удалось отстоять свою позицию.
Ранее народный артист России Якубович признался, что, несмотря на известность, он не застрахован от телефонных мошенников и однажды уже едва не стал их жертвой. Разговор был настолько убедительным, что Леонид Аркадьевич не сразу распознал обман. Ситуацию спас его сын Артём, который вырвал трубку из рук отца.
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