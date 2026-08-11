«Накладные волосы, настоящий живот»: Энн Хэтэуэй ответила на странные слухи о беременности

Актрисе Энн Хэтэуэй пришлось публично отвечать на предположения пользователей соцсетей о том, что она якобы имитирует беременность с помощью накладного живота. 43-летняя актриса отреагировала на обсуждение с иронией, пишет Daily Mail.

Поводом для слухов стал выход звезды в укороченном топе и джинсах с низкой посадкой, подчёркивающих живот. После появления фотографий некоторые комментаторы решили, что его форма выглядит необычно. Хэтэуэй ответила коротко: «Накладные волосы, настоящий живот».

Врач-терапевт Асия Маула объяснила изданию, что представления о единственной «нормальной» форме живота при беременности медицинских оснований не имеют. На внешний вид могут влиять срок, рост и телосложение женщины, положение ребёнка, осанка, предыдущие беременности и состояние мышц брюшной стенки.

В частности, сильные мышцы живота способны влиять на то, насколько чётко он очерчен. Однако определять особенности физической формы Хэтэуэй исключительно по фотографиям специалист сочла некорректным. Ракурс, освещение, поза и одежда также заметно меняют восприятие фигуры.

По словам врача, джинсы с низкой посадкой могли дополнительно подчеркнуть нижнюю часть живота актрисы. При этом ни его форма, ни размер сами по себе не позволяют судить о течении или тем более «подлинности» беременности.

Напомним, американская актриса Энн Хэтэуэй, известная по фильму «Дьявол носит Prada», сообщила поклонникам в соцсетях о своей беременности, опубликовав видео с округлившимся животом. Она подписала ролик фразой «Малыш, я твоя...». Актрисе 43 года, она замужем за актёром и бизнесменом Адамом Шульманом с 2012 года.