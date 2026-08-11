Рубио поблагодарил Россию за освобождение американца Гилмана

Госсекретарь США Марко Рубио поблагодарил Россию за освобождение осуждённого американца Роберта Гилмана. Соответствующее заявление глава американской дипломатии опубликовал в социальной сети X.

«Сегодня, по истечении более четырёх лет заключения в России, Роберт Гилман возвращается домой, чтобы воссоединиться с семьей», — написал он.

Госсекретарь выразил признательность Москве за взаимодействие со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Он также поблагодарил российскую сторону за возможность отправить Гилмана на необходимое лечение в Соединённые Штаты.

Рубио добавил, что администрация президента США Дональда Трампа продолжит добиваться возвращения американцев, которых Вашингтон считает неправомерно осуждёнными за рубежом. В их числе он назвал Стивена Хаббарда, получившего в России срок за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Напомним, ранее Life.ru писал, что Рубио обращался к Москве с просьбой освободить Гилмана. Американца задержали в Воронеже в 2022 году после нападения на полицейского, а впоследствии осудили и за нападения на сотрудников ФСИН и следователя.