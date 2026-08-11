Освобожденный в РФ американец Гилман уже летит в США на самолёте Госдепа

Осуждённый в России гражданин США Роберт Гилман уже направляется на родину после освобождения. Как сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников, Гилман уже покинул Россию на самолёте Госдепартамента. Вместе с ним летит его мать, а во время перелёта состояние американца контролируют врачи.

Reuters утверждает, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Гилмана. По информации источников агентства, обмена заключёнными в рамках его освобождения не проводилось. Российская сторона эту информацию пока не комментировала.

Адвокат американца Ирина Бражникова ранее рассказала ТАСС, что сама узнала о возможном помиловании от журналистов и соответствующих документов ещё не видела.

Напомним, Гилман был осуждён в России в 2022 году за применение насилия к полицейскому в Воронеже. Позднее он получил дополнительные сроки по делам о нападениях на сотрудников ФСИН и следователя. В последние месяцы состояние американца ухудшилось. Reuters уточняет, что Россия освободила бывшего американского морпеха по гуманитарным соображениям. В США планируют направить на лечение в Техас.