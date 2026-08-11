В Черногории задержали более 50 иностранцев с сотнями цифровых устройств

Более 50 иностранцев обнаружили в одном из домов в Подгорице вместе с сотнями цифровых устройств и крупной суммой денег. Об этом сообщило Управление полиции Черногории.

Среди задержанных преимущественно граждане Украины, а также выходцы из Молдавии и Словакии. В помещении находилось настолько много сложного цифрового оборудования, что для его вывоза правоохранителям потребовался грузовик.

Кроме техники силовики нашли крупную сумму денег. Её размер полиция пока не раскрывает. Правоохранители намерены установить происхождение средств. Для расследования создана специальная оперативная группа.

В неё вошли специалисты по кибербезопасности, высокотехнологичной преступности, финансовым расследованиям и противодействию отмыванию денег. К работе также подключили сотрудников, занимающихся миграцией и международным сотрудничеством, при поддержке Агентства национальной безопасности.

Что именно делали иностранцы в доме и для каких целей использовалось найденное оборудование, пока не сообщается. В МВД Черногории объяснили, что из-за сложности расследования дополнительные подробности не раскрывают, чтобы не помешать дальнейшей работе силовиков.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября Черногория вводит визовый режим для граждан России и Белоруссии, однако точный порядок оформления документов пока не определён — Подгорица ещё не дала официальных разъяснений о правилах въезда после 31 октября. МИД России рекомендовал туристам следить за объявлениями черногорских властей и уточнять требования непосредственно перед поездкой.