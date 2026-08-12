Сборы за проход судов через Панамский канал достигли рекордных $1,1 млн

Стоимость прохода судов через Панамский канал достигла максимальных значений. Как сообщает Financial Times, в августе ежедневные аукционы на право использования наиболее востребованных шлюзов в среднем приносят около $1,1 млн.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя стоимость выросла более чем в 16 раз. В последние недели отдельные торги показывали ещё более высокие результаты: средняя цена за использование крупных шлюзов доходила до $2,5 млн.

При этом с 28 июля стоимость отдельных аукционов на шлюзы Neopanamax достигала $3,78 млн, а на Panamax — $2,63 млн. Одновременно увеличилось и число судов, ожидающих прохода через канал.

Если 2 января в очереди находились 40 судов, то 3 августа их количество достигло примерно 113. По данным издания, на стоимость прохода повлияли снижение уровня воды из-за усиления течения Эль-Ниньо, а также увеличение спроса после закрытия Ормузского пролива на фоне конфликта США и Ирана.

Тем временем Иран раскрыл детали законопроекта о запрете прохода через Ормуз для судов США и Израиля. Инициатива также предусматривает ограничения для кораблей других государств, признанных Тегераном враждебными, и штрафы за нарушение правил.