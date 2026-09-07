Рецепты на 8 Марта: меню от закусок до торта
Меню на 8 Марта: закуски, горячее, салаты, торт и завтрак в постель. Что приготовить на праздник — рецепты и идеи в материале Life.ru.
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Праздничное меню на 8 Марта необязательно должно состоять из сложных блюд, на которые уходит весь день. Достаточно выбрать одну красивую закуску, горячее, один-два свежих салата и десерт, который можно приготовить заранее. Life.ru собрал рецепты на 8 Марта для домашнего праздника, семейного обеда и романтического ужина.
Об истории Международного женского дня и традициях праздника можно прочитать в отдельном материале Life.ru.
Меню на 8 Марта — с чего начать
С чего начать готовить меню на 8 марта. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Перед походом в магазин стоит определить не количество блюд, а формат праздника. Для ужина вдвоём хватит закуски, горячего и десерта. Если за столом соберётся семья, можно добавить два разных салата и несколько простых дополнений: сыр, фрукты, хлеб или оливки.
Готовое меню на 8 Марта может выглядеть так:
- тарталетки с красной рыбой и огурцом;
- салат с креветками, авокадо и апельсином;
- салат со свёклой, козьим сыром и орехами;
- куриные рулетики со шпинатом и сыром;
- йогуртовый торт без выпечки с ягодами.
Часть работы лучше сделать накануне. Свёклу можно запечь вечером, торт оставить в холодильнике на ночь, а куриные рулетики заранее собрать в форме. Перед подачей останется приготовить горячее и заправить салаты.
Необязательно стремиться к ресторанной сложности. Праздничным блюдо делают не редкие продукты, а аккуратная подача, свежая зелень, красивая посуда и внимание к человеку, для которого готовят.
Закуски на 8 марта
Закуска — то, что гости пробуют первым, поэтому она должна быть яркой, но не отнимать много времени у хозяйки. Один вариант вполне закрывает эту часть меню.
Тарталетки с красной рыбой, огурцом и творожным сыром
Тарталетки с красной рыбой — рецепт закуски. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Эта закуска готовится без духовки и подходит для небольшого семейного стола. Огурец добавляет свежесть, а лимон и укроп делают вкус красной рыбы ярче.
Время подготовки: 15 минут
Общее время: 15 минут
Выход: 10 тарталеток, 4–5 порций
Ингредиенты:
- небольшие тарталетки — 10 штук;
- слабосолёная форель или сёмга — 150 г;
- творожный сыр — 180 г;
- свежий огурец — 1 штука;
- укроп — 3–4 веточки;
- лимонный сок — 1 чайная ложка;
- чёрный перец — по вкусу.
Как приготовить:
- Мелко нарежьте укроп и смешайте его с творожным сыром и лимонным соком.
- Огурец нарежьте тонкими кружочками или небольшими кубиками.
- Рыбу разделите на короткие полоски.
- Наполните тарталетки сырной смесью.
- Сверху положите огурец и свернутый ломтик рыбы.
- Добавьте немного свежемолотого перца и веточку укропа.
Собирать тарталетки лучше за 20–30 минут до подачи. Если наполнить их слишком рано, тесто впитает влагу и перестанет хрустеть.
Для более лёгкой версии тарталетки можно заменить кружочками огурца. На каждый ломтик положите чайную ложку творожного сыра и кусочек форели.
Горячее блюдо на 8 Марта
Горячее — самая трудоёмкая часть праздничного стола, поэтому удобнее выбрать рецепт, который можно частично подготовить заранее и просто довести до готовности перед подачей.
Куриные рулетики со шпинатом и сыром
Куриные рулетики со шпинатом и сыром — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Рулетики выглядят празднично, но готовятся из обычного куриного филе. Их удобно собрать заранее и убрать в холодильник, а перед ужином поставить в духовку.
Время подготовки: 25 минут
Время приготовления: 30 минут
Общее время: 55 минут
Выход: 4 порции
Ингредиенты:
- куриное филе — 4 штуки общим весом около 700 г;
- свежий или замороженный шпинат — 150 г;
- моцарелла или полутвёрдый сыр — 160 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- сметана — 2 столовые ложки;
- растительное масло — 1 столовая ложка;
- сладкая паприка — половина чайной ложки;
- соль и чёрный перец — по вкусу.
Как приготовить:
- Каждое филе разрежьте вдоль, не доходя до края, и раскройте как книгу.
- Накройте пищевой плёнкой и аккуратно отбейте до одинаковой толщины.
- Шпинат прогрейте на сковороде в течение двух-трёх минут. Добавьте измельчённый чеснок и снимите с огня.
- Посолите и поперчите курицу, выложите шпинат и сыр.
- Сверните плотные рулетики и закрепите зубочистками.
- Переложите в смазанную форму. Смешайте сметану с паприкой и нанесите на рулетики.
- Запекайте при 190 °C около 25–30 минут.
- Перед нарезкой оставьте мясо на пять минут.
На гарнир подойдут запечённые овощи, картофельное пюре, рис или булгур. Для лёгкого ужина достаточно подать рулетики с салатом.
Куриное филе легко пересушить, поэтому не стоит держать его в духовке дольше необходимого. Если рулетики небольшие, готовность можно проверить уже через 23–25 минут.
Салаты на 8 Марта
Свежие салаты уравновешивают более сытные блюда меню и одинаково хорошо подходят и для большого семейного стола, и для ужина вдвоём.
Салат с креветками, авокадо и апельсином
Салат с креветками и апельсинами — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Свежий салат без майонеза подходит и для большого стола, и для романтического ужина. Апельсин добавляет сладость, креветки — сытность, а авокадо смягчает цитрусовую кислинку.
Время подготовки: 15 минут
Время приготовления: 5 минут
Общее время: 20 минут
Выход: 4 порции
Ингредиенты:
- очищенные креветки — 300 г;
- авокадо — 1 крупный;
- апельсин — 1 штука;
- салатный микс — 120 г;
- помидоры черри — 150 г;
- оливковое масло — 2 столовые ложки;
- лимонный сок — 1 столовая ложка;
- мёд — половина чайной ложки;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль и перец — по вкусу.
Как приготовить:
- Креветки обсушите. Обжарьте их с измельчённым чесноком на ложке масла по одной-две минуты с каждой стороны.
- Очистите апельсин и удалите с долек плёнки.
- Авокадо нарежьте ломтиками, черри — половинками.
- Для заправки соедините оставшееся масло, лимонный сок, мёд, соль и перец.
- Выложите салатный микс, авокадо, апельсин и помидоры.
- Добавьте тёплые креветки и полейте заправкой.
Не смешивайте салат заранее: авокадо потемнеет, а зелень потеряет объём. Все компоненты можно подготовить отдельно и собрать блюдо непосредственно перед подачей.
Салат со свёклой, козьим сыром и орехами
Салат со свеклой, козьим сыром и орехами — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Такой салат удобно готовить для мамы или семейного обеда: продукты знакомые, но сочетание выглядит празднично. Свёклу можно запечь накануне и оставить в холодильнике.
Время подготовки: 15 минут
Время приготовления: 50 минут
Общее время: 1 час 5 минут
Выход: 4 порции
Ингредиенты:
- свёкла среднего размера — 3 штуки;
- мягкий козий сыр или фета — 150 г;
- руккола — 100 г;
- грецкие орехи — 50 г;
- оливковое масло — 2 столовые ложки;
- бальзамический уксус — 1 столовая ложка;
- мёд — 1 чайная ложка;
- соль и перец — по вкусу.
Как приготовить:
- Свёклу заверните в фольгу и запекайте при 190 °C около 45–50 минут.
- Остудите, очистите и нарежьте небольшими дольками.
- Орехи крупно порубите и подсушите на сухой сковороде две минуты.
- Смешайте масло, бальзамический уксус, мёд, соль и перец.
- Выложите на тарелку рукколу и свёклу.
- Добавьте кусочки сыра и орехи.
- Полейте заправкой перед подачей.
Козий сыр можно заменить фетой или брынзой. Если свёкла очень сладкая, количество мёда в заправке лучше уменьшить.
Торт или десерт на 8 Марта
Десерт запоминается лучше всего, поэтому логично выбрать рецепт без лишней возни в сам день праздника — торт можно полностью сделать накануне.
Йогуртовый торт без выпечки с ягодами
Йогуртовый торт без выпечки на 8 марта — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Лёгкий торт можно приготовить вечером 7 марта и оставить в холодильнике до утра. Духовка не понадобится, а украшение из свежих ягод сделает десерт праздничным без сложного крема.
Время подготовки: 30 минут
Время охлаждения: 5 часов
Общее время: 5 часов 30 минут
Выход: 8 порций
Форма: 20 см
Ингредиенты для основы:
- песочное печенье — 250 г;
- сливочное масло — 100 г.
Для начинки:
- натуральный густой йогурт — 500 г;
- сливки жирностью 33% — 250 мл;
- сахарная пудра — 100 г;
- желатин — 15 г;
- вода — 80 мл;
- ванильный сахар — 1 чайная ложка;
- клубника, малина или голубика — 250 г.
Как приготовить:
- Печенье измельчите в крошку и смешайте с растопленным маслом.
- Утрамбуйте массу на дне разъёмной формы и уберите в холодильник.
- Желатин залейте холодной водой и оставьте на 10 минут.
- Взбейте холодные сливки с сахарной пудрой до мягких пиков.
- Добавьте йогурт и ванильный сахар, аккуратно перемешайте.
- Набухший желатин нагрейте до растворения, не доводя до кипения.
- Добавьте к желатину две ложки йогуртовой массы, перемешайте, а затем влейте смесь в основную начинку.
- Добавьте половину ягод и выложите массу на основу из печенья.
- Уберите торт в холодильник минимум на пять часов.
- Перед подачей украсьте оставшимися ягодами.
Для торта подойдут замороженные ягоды, но их нужно полностью разморозить и удалить лишний сок. Для украшения лучше оставить свежую клубнику, малину или голубику.
Завтрак в постель — если хочется начать день по-особенному
Необязательно готовить полноценный завтрак с нуля — иногда достаточно одного красивого блюда, которое не отнимет много времени с утра.
Тосты с рикоттой, ягодами и мёдом
Тосты с рикоттой, ягодами и медом — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Такой завтрак готовится за 15 минут и не требует сложной техники. Подать тосты можно с кофе, чаем, какао или свежевыжатым соком.
Время подготовки: 10 минут
Время приготовления: 5 минут
Общее время: 15 минут
Выход: 2 порции
Ингредиенты:
- хлеб для тостов или чиабатта — 4 ломтика;
- рикотта или мягкий творог — 200 г;
- свежие ягоды — 150 г;
- мёд — 2 чайные ложки;
- орехи — 30 г;
- корица или ваниль — по желанию.
Как приготовить:
- Подсушите хлеб в тостере или на сухой сковороде.
- Орехи крупно порубите.
- Намажьте тёплые ломтики рикоттой.
- Сверху положите ягоды и орехи.
- Полейте мёдом и при желании добавьте щепотку корицы.
Если свежих ягод нет, подойдут банан, груша или яблоко. Мягкий творог можно смешать с ложкой йогурта, чтобы начинка получилась нежнее.
Чтобы завтрак действительно порадовал, лучше не перегружать поднос. Напитка, двух тостов, салфетки и небольшой открытки вполне достаточно.
Идеи для мамы — просто и по-домашнему
Не каждая мама обрадуется сложному ресторанному блюду с непривычными ингредиентами. Иногда лучший подарок — приготовить знакомую еду и полностью освободить её от кухни.
Для домашнего обеда подойдут:
- запечённая рыба с картофелем и зеленью;
- куриные рулетики с простым овощным салатом;
- сырники со сметаной и ягодами;
- тёплый салат со свёклой и сыром;
- яблоки, запечённые с творогом и орехами;
- любимый семейный пирог.
Если мама следит за питанием, не стоит делать сюрприз из слишком жирных или острых блюд. Лучше заранее ненавязчиво уточнить, что она любит и каких продуктов избегает.
Главное — не оставлять после праздничного обеда полную раковину посуды. Хорошее меню на 8 Марта включает не только приготовление, но и уборку кухни после застолья.
FAQ — частые вопросы
Что приготовить на 8 Марта на праздничный стол?
Для полноценного меню достаточно одной холодной закуски, одного горячего блюда, двух разных салатов и десерта. Например, можно подать тарталетки с рыбой, куриные рулетики, салаты с креветками и свёклой, а на сладкое — йогуртовый торт с ягодами.
Что приготовить маме на 8 Марта, если она не любит сложные блюда?
Подойдут знакомые домашние блюда: запечённая рыба с картофелем, сырники, куриное филе, овощной салат или яблоки с творогом. Лучше выбрать продукты, которые мама любит, и не экспериментировать со слишком острыми соусами и редкими ингредиентами.
Какие закуски лучше подать на 8 Марта?
Удобнее выбирать небольшие закуски, которые можно есть без ножа: тарталетки, рулетики, канапе, сырную тарелку или овощи с соусом. Лучше приготовить один-два варианта, а не заполнять стол множеством похожих блюд.
Как составить меню на 8 Марта, если гостей немного?
Для двух-четырёх человек достаточно одной закуски, одного салата, горячего и небольшого десерта. Порции нужно уменьшить, чтобы после праздника не осталось несколько контейнеров скоропортящейся еды.
Что приготовить на завтрак на 8 Марта?
Быстрее всего приготовить тосты с рикоттой и ягодами, сырники, омлет с овощами или йогурт с фруктами и орехами. Завтрак лучше сделать лёгким, особенно если позже планируется праздничный обед или ужин.
Меню на 8 Марта не должно превращаться в испытание. Несколько понятных рецептов, часть которых можно приготовить заранее, позволят собрать красивый стол и провести праздник вместе с близкими, а не у плиты.