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Опубликовано 7 сентября, 08:35

Рецепты на 8 Марта: меню от закусок до торта

Меню на 8 Марта: закуски, горячее, салаты, торт и завтрак в постель. Что приготовить на праздник — рецепты и идеи в материале Life.ru.

Что приготовить на 8 марта — список простых и вкусных рецептов к празднику. Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Что приготовить на 8 марта — список простых и вкусных рецептов к празднику. Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Оглавление
Меню на 8 Марта — с чего начать
Закуски на 8 марта
Тарталетки с красной рыбой, огурцом и творожным сыром
Горячее блюдо на 8 Марта
Куриные рулетики со шпинатом и сыром
Салаты на 8 Марта
Салат с креветками, авокадо и апельсином
Салат со свёклой, козьим сыром и орехами
Торт или десерт на 8 Марта
Йогуртовый торт без выпечки с ягодами
Завтрак в постель — если хочется начать день по-особенному
Тосты с рикоттой, ягодами и мёдом
Идеи для мамы — просто и по-домашнему
FAQ — частые вопросы

Праздничное меню на 8 Марта необязательно должно состоять из сложных блюд, на которые уходит весь день. Достаточно выбрать одну красивую закуску, горячее, один-два свежих салата и десерт, который можно приготовить заранее. Life.ru собрал рецепты на 8 Марта для домашнего праздника, семейного обеда и романтического ужина.

Об истории Международного женского дня и традициях праздника можно прочитать в отдельном материале Life.ru.

Меню на 8 Марта — с чего начать

С чего начать готовить меню на 8 марта. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

С чего начать готовить меню на 8 марта. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Перед походом в магазин стоит определить не количество блюд, а формат праздника. Для ужина вдвоём хватит закуски, горячего и десерта. Если за столом соберётся семья, можно добавить два разных салата и несколько простых дополнений: сыр, фрукты, хлеб или оливки.

Готовое меню на 8 Марта может выглядеть так:

  • тарталетки с красной рыбой и огурцом;
  • салат с креветками, авокадо и апельсином;
  • салат со свёклой, козьим сыром и орехами;
  • куриные рулетики со шпинатом и сыром;
  • йогуртовый торт без выпечки с ягодами.

Часть работы лучше сделать накануне. Свёклу можно запечь вечером, торт оставить в холодильнике на ночь, а куриные рулетики заранее собрать в форме. Перед подачей останется приготовить горячее и заправить салаты.

Необязательно стремиться к ресторанной сложности. Праздничным блюдо делают не редкие продукты, а аккуратная подача, свежая зелень, красивая посуда и внимание к человеку, для которого готовят.

Закуски на 8 марта

Закуска — то, что гости пробуют первым, поэтому она должна быть яркой, но не отнимать много времени у хозяйки. Один вариант вполне закрывает эту часть меню.

Тарталетки с красной рыбой, огурцом и творожным сыром

Тарталетки с красной рыбой — рецепт закуски. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Тарталетки с красной рыбой — рецепт закуски. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Эта закуска готовится без духовки и подходит для небольшого семейного стола. Огурец добавляет свежесть, а лимон и укроп делают вкус красной рыбы ярче.

Время подготовки: 15 минут
Общее время: 15 минут
Выход: 10 тарталеток, 4–5 порций

Ингредиенты:

  • небольшие тарталетки — 10 штук;
  • слабосолёная форель или сёмга — 150 г;
  • творожный сыр — 180 г;
  • свежий огурец — 1 штука;
  • укроп — 3–4 веточки;
  • лимонный сок — 1 чайная ложка;
  • чёрный перец — по вкусу.

Как приготовить:

  1. Мелко нарежьте укроп и смешайте его с творожным сыром и лимонным соком.
  2. Огурец нарежьте тонкими кружочками или небольшими кубиками.
  3. Рыбу разделите на короткие полоски.
  4. Наполните тарталетки сырной смесью.
  5. Сверху положите огурец и свернутый ломтик рыбы.
  6. Добавьте немного свежемолотого перца и веточку укропа.

Собирать тарталетки лучше за 20–30 минут до подачи. Если наполнить их слишком рано, тесто впитает влагу и перестанет хрустеть.

Для более лёгкой версии тарталетки можно заменить кружочками огурца. На каждый ломтик положите чайную ложку творожного сыра и кусочек форели.

Горячее блюдо на 8 Марта

Горячее — самая трудоёмкая часть праздничного стола, поэтому удобнее выбрать рецепт, который можно частично подготовить заранее и просто довести до готовности перед подачей.

Куриные рулетики со шпинатом и сыром

Куриные рулетики со шпинатом и сыром — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Куриные рулетики со шпинатом и сыром — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Рулетики выглядят празднично, но готовятся из обычного куриного филе. Их удобно собрать заранее и убрать в холодильник, а перед ужином поставить в духовку.

Время подготовки: 25 минут
Время приготовления: 30 минут
Общее время: 55 минут
Выход: 4 порции

Ингредиенты:

  • куриное филе — 4 штуки общим весом около 700 г;
  • свежий или замороженный шпинат — 150 г;
  • моцарелла или полутвёрдый сыр — 160 г;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • сметана — 2 столовые ложки;
  • растительное масло — 1 столовая ложка;
  • сладкая паприка — половина чайной ложки;
  • соль и чёрный перец — по вкусу.

Как приготовить:

  1. Каждое филе разрежьте вдоль, не доходя до края, и раскройте как книгу.
  2. Накройте пищевой плёнкой и аккуратно отбейте до одинаковой толщины.
  3. Шпинат прогрейте на сковороде в течение двух-трёх минут. Добавьте измельчённый чеснок и снимите с огня.
  4. Посолите и поперчите курицу, выложите шпинат и сыр.
  5. Сверните плотные рулетики и закрепите зубочистками.
  6. Переложите в смазанную форму. Смешайте сметану с паприкой и нанесите на рулетики.
  7. Запекайте при 190 °C около 25–30 минут.
  8. Перед нарезкой оставьте мясо на пять минут.

На гарнир подойдут запечённые овощи, картофельное пюре, рис или булгур. Для лёгкого ужина достаточно подать рулетики с салатом.

Куриное филе легко пересушить, поэтому не стоит держать его в духовке дольше необходимого. Если рулетики небольшие, готовность можно проверить уже через 23–25 минут.

Салаты на 8 Марта

Свежие салаты уравновешивают более сытные блюда меню и одинаково хорошо подходят и для большого семейного стола, и для ужина вдвоём.

Салат с креветками, авокадо и апельсином

Салат с креветками и апельсинами — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Салат с креветками и апельсинами — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Свежий салат без майонеза подходит и для большого стола, и для романтического ужина. Апельсин добавляет сладость, креветки — сытность, а авокадо смягчает цитрусовую кислинку.

Время подготовки: 15 минут
Время приготовления: 5 минут
Общее время: 20 минут
Выход: 4 порции

Ингредиенты:

  • очищенные креветки — 300 г;
  • авокадо — 1 крупный;
  • апельсин — 1 штука;
  • салатный микс — 120 г;
  • помидоры черри — 150 г;
  • оливковое масло — 2 столовые ложки;
  • лимонный сок — 1 столовая ложка;
  • мёд — половина чайной ложки;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль и перец — по вкусу.

Как приготовить:

  1. Креветки обсушите. Обжарьте их с измельчённым чесноком на ложке масла по одной-две минуты с каждой стороны.
  2. Очистите апельсин и удалите с долек плёнки.
  3. Авокадо нарежьте ломтиками, черри — половинками.
  4. Для заправки соедините оставшееся масло, лимонный сок, мёд, соль и перец.
  5. Выложите салатный микс, авокадо, апельсин и помидоры.
  6. Добавьте тёплые креветки и полейте заправкой.

Не смешивайте салат заранее: авокадо потемнеет, а зелень потеряет объём. Все компоненты можно подготовить отдельно и собрать блюдо непосредственно перед подачей.

Салат со свёклой, козьим сыром и орехами

Салат со свеклой, козьим сыром и орехами — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Салат со свеклой, козьим сыром и орехами — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Такой салат удобно готовить для мамы или семейного обеда: продукты знакомые, но сочетание выглядит празднично. Свёклу можно запечь накануне и оставить в холодильнике.

Время подготовки: 15 минут
Время приготовления: 50 минут
Общее время: 1 час 5 минут
Выход: 4 порции

Ингредиенты:

  • свёкла среднего размера — 3 штуки;
  • мягкий козий сыр или фета — 150 г;
  • руккола — 100 г;
  • грецкие орехи — 50 г;
  • оливковое масло — 2 столовые ложки;
  • бальзамический уксус — 1 столовая ложка;
  • мёд — 1 чайная ложка;
  • соль и перец — по вкусу.

Как приготовить:

  1. Свёклу заверните в фольгу и запекайте при 190 °C около 45–50 минут.
  2. Остудите, очистите и нарежьте небольшими дольками.
  3. Орехи крупно порубите и подсушите на сухой сковороде две минуты.
  4. Смешайте масло, бальзамический уксус, мёд, соль и перец.
  5. Выложите на тарелку рукколу и свёклу.
  6. Добавьте кусочки сыра и орехи.
  7. Полейте заправкой перед подачей.

Козий сыр можно заменить фетой или брынзой. Если свёкла очень сладкая, количество мёда в заправке лучше уменьшить.

Торт или десерт на 8 Марта

Десерт запоминается лучше всего, поэтому логично выбрать рецепт без лишней возни в сам день праздника — торт можно полностью сделать накануне.

Йогуртовый торт без выпечки с ягодами

Йогуртовый торт без выпечки на 8 марта — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Йогуртовый торт без выпечки на 8 марта — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Лёгкий торт можно приготовить вечером 7 марта и оставить в холодильнике до утра. Духовка не понадобится, а украшение из свежих ягод сделает десерт праздничным без сложного крема.

Время подготовки: 30 минут
Время охлаждения: 5 часов
Общее время: 5 часов 30 минут
Выход: 8 порций
Форма: 20 см

Ингредиенты для основы:

  • песочное печенье — 250 г;
  • сливочное масло — 100 г.

Для начинки:

  • натуральный густой йогурт — 500 г;
  • сливки жирностью 33% — 250 мл;
  • сахарная пудра — 100 г;
  • желатин — 15 г;
  • вода — 80 мл;
  • ванильный сахар — 1 чайная ложка;
  • клубника, малина или голубика — 250 г.

Как приготовить:

  1. Печенье измельчите в крошку и смешайте с растопленным маслом.
  2. Утрамбуйте массу на дне разъёмной формы и уберите в холодильник.
  3. Желатин залейте холодной водой и оставьте на 10 минут.
  4. Взбейте холодные сливки с сахарной пудрой до мягких пиков.
  5. Добавьте йогурт и ванильный сахар, аккуратно перемешайте.
  6. Набухший желатин нагрейте до растворения, не доводя до кипения.
  7. Добавьте к желатину две ложки йогуртовой массы, перемешайте, а затем влейте смесь в основную начинку.
  8. Добавьте половину ягод и выложите массу на основу из печенья.
  9. Уберите торт в холодильник минимум на пять часов.
  10. Перед подачей украсьте оставшимися ягодами.

Для торта подойдут замороженные ягоды, но их нужно полностью разморозить и удалить лишний сок. Для украшения лучше оставить свежую клубнику, малину или голубику.

Завтрак в постель — если хочется начать день по-особенному

Необязательно готовить полноценный завтрак с нуля — иногда достаточно одного красивого блюда, которое не отнимет много времени с утра.

Тосты с рикоттой, ягодами и мёдом

Тосты с рикоттой, ягодами и медом — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Тосты с рикоттой, ягодами и медом — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Такой завтрак готовится за 15 минут и не требует сложной техники. Подать тосты можно с кофе, чаем, какао или свежевыжатым соком.

Время подготовки: 10 минут
Время приготовления: 5 минут
Общее время: 15 минут
Выход: 2 порции

Ингредиенты:

  • хлеб для тостов или чиабатта — 4 ломтика;
  • рикотта или мягкий творог — 200 г;
  • свежие ягоды — 150 г;
  • мёд — 2 чайные ложки;
  • орехи — 30 г;
  • корица или ваниль — по желанию.

Как приготовить:

  1. Подсушите хлеб в тостере или на сухой сковороде.
  2. Орехи крупно порубите.
  3. Намажьте тёплые ломтики рикоттой.
  4. Сверху положите ягоды и орехи.
  5. Полейте мёдом и при желании добавьте щепотку корицы.

Если свежих ягод нет, подойдут банан, груша или яблоко. Мягкий творог можно смешать с ложкой йогурта, чтобы начинка получилась нежнее.

Чтобы завтрак действительно порадовал, лучше не перегружать поднос. Напитка, двух тостов, салфетки и небольшой открытки вполне достаточно.

Идеи для мамы — просто и по-домашнему

Не каждая мама обрадуется сложному ресторанному блюду с непривычными ингредиентами. Иногда лучший подарок — приготовить знакомую еду и полностью освободить её от кухни.

Для домашнего обеда подойдут:

  • запечённая рыба с картофелем и зеленью;
  • куриные рулетики с простым овощным салатом;
  • сырники со сметаной и ягодами;
  • тёплый салат со свёклой и сыром;
  • яблоки, запечённые с творогом и орехами;
  • любимый семейный пирог.

Если мама следит за питанием, не стоит делать сюрприз из слишком жирных или острых блюд. Лучше заранее ненавязчиво уточнить, что она любит и каких продуктов избегает.

Главное — не оставлять после праздничного обеда полную раковину посуды. Хорошее меню на 8 Марта включает не только приготовление, но и уборку кухни после застолья.

FAQ — частые вопросы

Что приготовить на 8 Марта на праздничный стол?
Для полноценного меню достаточно одной холодной закуски, одного горячего блюда, двух разных салатов и десерта. Например, можно подать тарталетки с рыбой, куриные рулетики, салаты с креветками и свёклой, а на сладкое — йогуртовый торт с ягодами.

Что приготовить маме на 8 Марта, если она не любит сложные блюда?
Подойдут знакомые домашние блюда: запечённая рыба с картофелем, сырники, куриное филе, овощной салат или яблоки с творогом. Лучше выбрать продукты, которые мама любит, и не экспериментировать со слишком острыми соусами и редкими ингредиентами.

Какие закуски лучше подать на 8 Марта?
Удобнее выбирать небольшие закуски, которые можно есть без ножа: тарталетки, рулетики, канапе, сырную тарелку или овощи с соусом. Лучше приготовить один-два варианта, а не заполнять стол множеством похожих блюд.

Как составить меню на 8 Марта, если гостей немного?
Для двух-четырёх человек достаточно одной закуски, одного салата, горячего и небольшого десерта. Порции нужно уменьшить, чтобы после праздника не осталось несколько контейнеров скоропортящейся еды.

Что приготовить на завтрак на 8 Марта?
Быстрее всего приготовить тосты с рикоттой и ягодами, сырники, омлет с овощами или йогурт с фруктами и орехами. Завтрак лучше сделать лёгким, особенно если позже планируется праздничный обед или ужин.

Меню на 8 Марта не должно превращаться в испытание. Несколько понятных рецептов, часть которых можно приготовить заранее, позволят собрать красивый стол и провести праздник вместе с близкими, а не у плиты.

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Кирилл Золотарев
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