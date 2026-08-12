Путин: Морпехи ТОФ действуют на СВО дерзко, профессионально и героически
Обложка © ТАСС /Лев Федосеев
Президент России Владимир Путин отметил действия морпехов Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе СВО. Сегодня глава государства находится на Сахалине, где наблюдает за учениями.
«Нет таких боевых задач, которые не могла бы решать морская пехота ТОФ», — указал Путин,
По словам Путина, морпехи ТОФ действуют дерзко, профессионально и героически.
Как сообщалось ранее, масштабные учения Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке, начавшиеся 4 августа, продолжаются. Манёвры охватывают Японское и Охотское моря, а также северо-западную акваторию Тихого океана. В них задействованы более 13 тысяч военных, порядка 60 надводных кораблей, субмарин и вспомогательных судов, а также около 30 единиц авиатехники, включая самолеты, вертолеты и беспилотники.
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