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12 августа, 08:08

Путин заявил, что Россия не угрожает Японии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия не угрожает Японии и не имеет к Токио никаких претензий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 12 августа на учениях Тихоокеанского флота в Сахалинской области.

«Мы не угрожаем Японии. У нас нет к ней абсолютно никаких претензий», — подчеркнул Путин.

При этом президент отметил, что Япония впервые в новейших военно-доктринальных документах причислила Россию к источникам основных угроз.

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Отношения России и Японии находятся в глубоком кризисе и заморожены из-за присоединения Токио к западным санкциям. Политический диалог и совместная деятельность на Южных Курилах полностью остановлены, Япония настаивает на «незаконной оккупации» островов, а Россия исключает их передачу на конституционном уровне. Экономические связи разрушены технологическими и автомобильными ограничениями, а стратегическая обстановка накалена размещением японских вооружений вблизи российских границ и укреплением военного союза Токио с США.

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Никита Никонов
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