В России почти сравнялись продажи машин отечественных и китайских брендов

В России практически сравнялись продажи автомобилей китайских и отечественных брендов, узнали аналитики «Автостат». По словам директора агентства Сергея Целикова, всего за семь месяцев в нашей стране было реализовано 730,7 тысячи новых легковых авто.

Это на 12,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Продажи китайских марок сократились на 17%, до 298,8 тысячи, а российских — увеличились на 35%, до 296,7 тысячи штук. Из этих данных следует, что общее число реализованных авто практически сравнялось — 40,9% и 40,6%.

Самыми продаваемыми марками стали Haval, Geely, Changan, Jetour, Jaecoo, Lada, Solaris, Evolute, и «Москвич».

Ранее Росстандарт ввёл ограничения на продажу в России некоторых моделей грузовиков китайских автобрендов. Речь идёт о большегрузах Dongfeng и Zoomlion. Причиной послужили результаты внеплановой проверке, выявившей нарушения требований безопасности.