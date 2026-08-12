Файзуллин: После снижения ключевой ставки продажи вторички выросли на треть

После очередного уменьшения ключевой ставки до 14% объём продаж на вторичном рынке жилья увеличился почти на 30%. Об этом в разговоре с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Министр строительства Ирек Файзулин рассказал о ситуации с доступностью жилья в России. Видео © «Юнашев Live»

По его информации, серьёзного спада в реализации квартир не фиксируется. Напротив, граждане активно пользуются текущими условиями.

Показатели кредитования заметно подтянулись. Займы на приобретение готовых объектов достигли планки почти в 780 миллиардов рублей.

Министр подчеркнул, что речь идёт о нерыночных деньгах. Это высокая ставка, без применения льготных госпрограмм или инструментов семейной ипотеки. По мнению чиновника, будь ключевой показатель еще на пару процентов ниже, динамика оказалась бы куда увереннее.

Тем не менее прорыва в доступности квадратных метров ждать пока не стоит. Глава ведомства объяснил, что ценники на недвижимость не могут не ползти вверх. На это влияет подорожание ресурсов, логистических цепочек и самих финансов.

«Конечно, хочется пожелать всем успешно работать для того, чтобы была возможность брать ипотечные кредиты», — сказал министр.

Глава ведомства добавил, что семейная ипотека нацелена на стимулирование рождаемости. Файзулин отметил, что жителям нужно работать по всем направлениям — больше зарабатывать, рожать и развиваться.