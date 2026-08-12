Забуллившая Ариану Гранде и Кейт Бекинсейл «полиция худобы» взялась за звезду «Уэнсдей» Ортегу

Внешность Дженны Ортеги вызвала беспокойство у пользователей социальных сетей — актриса стала следующей целью «полиции худобы» после Арианы Гранде и Кейт Бекинсейл. Поводом стали видеоролики с интервью 23-летней звезды «Уэнсдей» для журнала Esquire.

То самое интервью Дженны Ортеги. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / esquire

В комментариях зрители обратили внимание на худобу и бледность актрисы. Некоторые написали, что теперь Ортега даже вне съёмочной площадки напоминает свою героиню Уэнсдей Аддамс.

Особенно бурную реакцию вызвал выпуск, в котором артистка рассказала о работе в детстве. По словам Ортеги, в юном возрасте она могла весь день не есть и не пить, поскольку очень боялась помешать съёмочному процессу. Пользователи связали это признание с внешним видом актрисы, однако сама Ортега о нынешних проблемах со здоровьем не сообщала.

Ранее Life.ru рассказывал, что Ариана Гранде приняла решения уйти в творческую паузу после завершения тура Eternal Sunshine. Причиной стали многолетние домыслы о здоровье певицы, которые лишь усилились после премьеры нового клипа.