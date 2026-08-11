«Еда может меня убить»: Звезда «Другого мира» Бекинсейл удалила все фото из-за хейтерских комментариев о худобе

Актриса Кейт Бекинсейл удалила все фотографии со своей страницы в соцсети после многочисленных комментариев о её худобе. Об этом пишет The Daily Beast.

Поводом стала новая волна критики внешности артистки. Пользователи советовали ей больше есть, а самые резкие сообщения Бекинсейл опубликовала в сторис.

«Я рассказывала о том, что некоторая еда вообще-то может меня убить — это уже перебор», — ответила звезда «Другого мира».

У Бекинсейл диагностирован синдром активации тучных клеток — заболевание, при котором различные раздражители, включая продукты, способны провоцировать аллергические реакции. Из-за этого актриса может позволить себе лишь небольшой список продуктов.

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